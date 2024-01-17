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الرياضة

«السيدة العجوز» ينتقم من «الرابح الوحيد»!

«السيدة العجوز» ينتقم من «الرابح الوحيد»!
17 يناير 2024 08:13

روما (أ ف ب)

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ثأر يوفنتوس من ضيفه ساسوولو، الفريق الوحيد الذي فاز على «السيدة العجوز» هذا الموسم، وذلك بعدما تغلب عليه 3-0، بفضل «ثنائية» الصربي دوشان فلاهوفيتش، في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبفوزه الرابع توالياً في الدوري، ضمن سلسلة تخللها أيضاً انتصاران في الكأس، أعاد يوفنتوس فارق النقطتين الذي يفصله عن غريمه الإنتر المتصدر الذي فاز على مونزا 5-1.
وبدا فريق المدرب ماسيميليانو أليجري عازماً على تحقيق ثأره من ساسوولو الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة للموسم، حين تغلب عليه 4-2 في 23 سبتمبر ضمن المرحلة الخامسة، قبل أن يفوز في المرحلة التالية على الإنتر أيضاً 2-1 خارج الديار، ملحقاً بالمتصدر الهزيمة الوحيدة له أيضاً هذا الموسم.
ورغم تعافي فيديريكو كييزا من الإصابة، والثلاثية التي سجلها البولندي أركاديوش ميليك في منتصف الأسبوع الماضي، خلال الفوز على فروزينوني 4-0 في الكأس، فضل أليجري بدء اللقاء بالتركي الواعد كينان يلديز الذي لعب في الخط الأمامي بجانب فلاهوفيتش.
وغاب الأميركي ويستون ماكيني وفيديريكو غاتي للإيقاف ومويس كين وماتيا دي تشيليو للإصابة، فيما تعافى الفرنسي أدريان رابيو في الوقت المناسب من إصابة في الفخذ الأيمن، ليلعب أساسياً ضد فريق أسقط في المرحلة الماضية فيورنتينا الرابع «1-0»، لينهي سلسلة من خمس مباريات من دون أي انتصار.
وكانت البداية مثالية لفريق أليجري الذي افتتح التسجيل منذ الدقيقة 15 بتسديدة بعيدة جميلة لفلاهوفيتش الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة حرة رائعة، رافعاً رصيده الى أربعة أهداف مع تمريرتين حاسمتين في آخر أربع مراحل في الدوري، والى تسعة بالمجمل هذا الموسم.
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم شهد الشوط الثاني دخول كييزا والأميركي تيموثي وياه بدلاً من يلديز وميريتي توالياً، ثم ميليك بدلاً من فلاهوفيتش، لكن من دون أن يطرأ أي تعديل على النتيجة حتى الدقيقة 89، حين أضاف كييزا الثالث، بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي، رافعاً رصيد «البيانكونيري» الذي وُصِفَ بفريق الانتصارات بفارق هدف، إلى 15 هدفاً في آخر أربع مباريات في الكأس والدوري.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
إنتر ميلان
ساسولو
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