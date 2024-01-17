إصابة «قلب» البايرن!

برلين (أ ف ب)



تعرض بايرن ميونيخ لضربة بإصابة قلب دفاعه الهولندي ماتيس دي ليخت في الركبة، ما يبعده عن الملاعب، وفق ما أعلن بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة.

ولم يحدد «البايرن» المدة التي يحتاجها مدافع أياكس ويوفنتوس الإيطالي السابق للتعافي، لكنه أفاد في بيان أنه «لن يكون قادراً على خوض التمارين في الوقت الحالي».

وكشف النادي البافاري أن دي ليخت تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال المعسكر التدريبي في فارو بالبرتغال.

وغياب دي ليخت يصب في مصلحة الوافد الجديد الإنجليزي إيريك داير القادم مؤخراً الى النادي البافاري من توتنهام، لاسيما أن المدرب توماس توخل يفتقد أيضاً خدمات قلب الدفاع الكوري الجنوبي مين-جاي كيم لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وستكون مباراة بايرن المقبلة أمام ضيفه فيردر بريمن الأحد ضمن الدوري الذي يحتل فيه فريق توخل المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة.