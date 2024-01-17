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الرياضة

تحذير الحكام من التلاعب في كأس أفريقيا

تحذير الحكام من التلاعب في كأس أفريقيا
17 يناير 2024 08:40

أبيدجان (د ب أ)

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شارك حكام مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 بكوت ديفوار، في اجتماع عن النزاهة، تم تحذيرهم خلاله من خطر التلاعب بالمباريات.
وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي «الكاف» تم توعية 68 حكماً وحكماً مساعداً وحكام الفيديو حول هذا الموضوع، لضمان اللعب النظيف خلال البطولة القارية.
وترأس الاجتماع، فيليكس ماجاني، مدير الشؤون القانونية في «الكاف»، والذي أوضح أهمية احترام النزاهة في كرة القدم، محذراً الحكام من مخاطر التلاعب بالمباريات والعواقب القانونية للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.
قال، ماجاني، في هذا الصدد: كثف «الكاف» محاربته للتلاعب في المباريات، مع التركيز بشكل خاص على احترام قيم النزاهة، كان هدفنا هو تذكير حكام المباراة بعدم التنازل عن هذه القيم طوال المنافسة، بصفته المسؤول عن المباراة، فإن الحكم هو الهدف الرئيسي للمتلاعبين في المباراة، الذين يحاولون للحصول على نتيجة لمصلحتهم، نحن سعداء بالتبادلات والحماس الذي شارك به الحكام بنشاط في الجلسة.
وجرى تسهيل المناقشات بنجاح من رئيس النزاهة ساكري جوباي، وعمر الجياتي رئيس الإدارة القانونية للشركات في قسم القانون والتكييف في «الكاف».
وقال رئيس لجنة التحكيم والتكنولوجيا، ديزيري نومانديز دوي: الحكام المشاركون في هذه النسخة يعتبرون الأفضل في القارة، ومن المهم التأكد من فهمهم القضايا في أكبر حدث في القارة، قيم النزاهة ضرورية للحفاظ على جمال اللعبة، حتى مع التدريب الميداني الاستثنائي. 

كوت ديفوار
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الكاف
كأس الأمم الأفريقية
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