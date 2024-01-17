منتخب اليد يبدأ «حلم المونديال» أمام قطر



رضا سليم (دبي)



يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد يوم الخميس، أولى مبارياته بالدور الرئيس، ضمن البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث يبدأ منتخبنا مشوار الحلم للتأهل إلى «المونديال» بمواجهة قطر المرشح الأول للقب، ضمن المجموعة الأولى، حيث أنهى مشواره بالدور التمهيدي في «وصافة» المجموعة الرابعة بعد البحرين، وتأهل ضمن «الثمانية الكبار»، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويحصل «الرباعي» على بطاقة تأهل إلى «المونديال»، بينما يلعب أصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعتين على المراكز من الخامس للثامن، ويلتقي منتخبنا نظيره الياباني في مباراته الثانية غداً، على أن يختتم مبارياته أمام إيران يوم الأحد المقبل.

ويلعب في المجموعة الثانية كوريا الجنوبية والبحرين والكويت والعراق، حيث يلتقي اليوم كوريا الجنوبية مع العراق، والبحرين مع الكويت فيما تلعب الفرق التي جاءت في المركزين الثالث والرابع بالمجموعات الأربع، في الدور التمهيدي على المراكز، من التاسع إلى السادس عشر، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة للعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، بينما بقية الفرق تلعب على المراكز، من الثالث عشر إلى السادس عشر.