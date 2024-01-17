الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب اليد يبدأ «حلم المونديال» أمام قطر

منتخب اليد يبدأ «حلم المونديال» أمام قطر
17 يناير 2024 10:10

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة


يدشن منتخبنا الوطني لكرة اليد يوم الخميس، أولى مبارياته بالدور الرئيس، ضمن البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث يبدأ منتخبنا مشوار الحلم للتأهل إلى «المونديال» بمواجهة قطر المرشح الأول للقب، ضمن المجموعة الأولى، حيث أنهى مشواره بالدور التمهيدي في «وصافة» المجموعة الرابعة بعد البحرين، وتأهل ضمن «الثمانية الكبار»، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويحصل «الرباعي» على بطاقة تأهل إلى «المونديال»، بينما يلعب أصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعتين على المراكز من الخامس للثامن، ويلتقي منتخبنا نظيره الياباني في مباراته الثانية غداً، على أن يختتم مبارياته أمام إيران يوم الأحد المقبل.
ويلعب في المجموعة الثانية كوريا الجنوبية والبحرين والكويت والعراق، حيث يلتقي اليوم كوريا الجنوبية مع العراق، والبحرين مع الكويت فيما تلعب الفرق التي جاءت في المركزين الثالث والرابع بالمجموعات الأربع، في الدور التمهيدي على المراكز، من التاسع إلى السادس عشر، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة للعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، بينما بقية الفرق تلعب على المراكز، من الثالث عشر إلى السادس عشر.

كرة اليد
الإمارات
البحرين
قطر
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©