«الريال» عينه على «يورو»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتابع ريال مدريد باهتمام شديد موهبة فرنسية شابة في مركز «قلب الدفاع»، يُدعى ليني يورو «18عاماً»، ويلعب لنادي ليل بالدوري الفرنسي، وتشبه طريقة لعبه إلى حد كبير نجم الريال السابق رافائيل فاران الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قبل عامين.

وصعد نجم ليني يورو هذا الموسم مع ليل، وأصبح محط أنظار عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد، وليفربول، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وتفضل إدارة «الميرنجي» تأجيل الحصول على خدمات اللاعب إلى «الميركاتو الصيفي» وليس هذا الشتاء، ويتردد أن ناديه يضع مبلغ 90 مليون يورو للاستغناء عن خدماته، ليكون بذلك أغلى مدافع في تاريخ الدوري الفرنسي، إذا ما غادر بالفعل فريقه الصيف المقبل.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية قريبة من النادي «الملكي» أن «الريال» لن يضغط للتعاقد معه هذا الشتاء، رغم معاناته من نقص اللاعبين في «قلب الدفاع» بسبب إصابة البرازيلي إيدرميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، وأضافت المصادر نفسها أن ليني يورو ليس المدافع الوحيد الذي يتابعه «الريال» هذا الموسم، وإنما يواصل كشافوه البحث عن مدافعين شباب لشغل هذا المركز، وهناك اتفاق على ذلك بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

وأضحت المصادر أن فكرة ضم «قلب دفاع» قائمة، ولكن من دون استعجال لتنفيذها هذا الشتاء.

وإذا تمت الصفقة، وحصل «الريال» على خدمات اللاعب في هذا السن، تكون شبيهة بصفقة رافائيل فاران الذي انضم إلى «الميرنجي» صغيراً أيضاً قادماً من لانس الفرنسي.

ليني يورو المولود بفرنسا في 13 نوفمبر 2005، يتمتع ببنية جسدية قوية ومهارات عالية وقدرة فائقة على استخلاص الكرة من المنافسين، والتمركز الصحيح، والتفوق في الكرات العالية، إذ يبلغ طوله 1.90 متر، وينحدر أصله من كوت ديفوار، ويشيد مدربه البرتغالي باولو فونسيكا بأدائه، ويتنبأ له بمستقبل رائع.

وشارك يورو مع منتخبات الشباب الفرنسية تحت 17 و19سنة، وتبلغ قيمته السوقية، قبل أن يلفت الأنظار 8 ملايين يورو فقط، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، وانضم رسمياً إلى الفريق الأول في ليل «صيف 2022»، وينتهي عقده في «صيف 2025».