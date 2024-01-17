الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الريال» عينه على «يورو»!

«الريال» عينه على «يورو»!
17 يناير 2024 10:13

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«السؤال الصعب» ينتظر إجابة بنزيمة!
مدرب دورتموند يتغزل في سانشو


يتابع ريال مدريد باهتمام شديد موهبة فرنسية شابة في مركز «قلب الدفاع»، يُدعى ليني يورو «18عاماً»، ويلعب لنادي ليل بالدوري الفرنسي، وتشبه طريقة لعبه إلى حد كبير نجم الريال السابق رافائيل فاران الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قبل عامين.
وصعد نجم ليني يورو هذا الموسم مع ليل، وأصبح محط أنظار عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد، وليفربول، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
وتفضل إدارة «الميرنجي» تأجيل الحصول على خدمات اللاعب إلى «الميركاتو الصيفي» وليس هذا الشتاء، ويتردد أن ناديه يضع مبلغ 90 مليون يورو للاستغناء عن خدماته، ليكون بذلك أغلى مدافع في تاريخ الدوري الفرنسي، إذا ما غادر بالفعل فريقه الصيف المقبل.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية قريبة من النادي «الملكي» أن «الريال» لن يضغط للتعاقد معه هذا الشتاء، رغم معاناته من نقص اللاعبين في «قلب الدفاع» بسبب إصابة البرازيلي إيدرميليتاو، والنمساوي ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، وأضافت المصادر نفسها أن ليني يورو ليس المدافع الوحيد الذي يتابعه «الريال» هذا الموسم، وإنما يواصل كشافوه البحث عن مدافعين شباب لشغل هذا المركز، وهناك اتفاق على ذلك بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.
وأضحت المصادر أن فكرة ضم «قلب دفاع» قائمة، ولكن من دون استعجال لتنفيذها هذا الشتاء.
وإذا تمت الصفقة، وحصل «الريال» على خدمات اللاعب في هذا السن، تكون شبيهة بصفقة رافائيل فاران الذي انضم إلى «الميرنجي» صغيراً أيضاً قادماً من لانس الفرنسي.
ليني يورو المولود بفرنسا في 13 نوفمبر 2005، يتمتع ببنية جسدية قوية ومهارات عالية وقدرة فائقة على استخلاص الكرة من المنافسين، والتمركز الصحيح، والتفوق في الكرات العالية، إذ يبلغ طوله 1.90 متر، وينحدر أصله من كوت ديفوار، ويشيد مدربه البرتغالي باولو فونسيكا بأدائه، ويتنبأ له بمستقبل رائع.
وشارك يورو مع منتخبات الشباب الفرنسية تحت 17 و19سنة، وتبلغ قيمته السوقية، قبل أن يلفت الأنظار 8 ملايين يورو فقط، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، وانضم رسمياً إلى الفريق الأول في ليل «صيف 2022»، وينتهي عقده في «صيف 2025».

الدوري الإسباني
ريال مدريد
ليل
رافائيل فاران
مانشستر يونايتد
ليفربول
تشيلسي
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©