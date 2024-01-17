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الرياضة

«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»

«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»
17 يناير 2024 10:30

 
علي معالي (دبي)

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استعاد شباب الأهلي لكرة السلة «نغمة الانتصارات»، بالفوز الشمال القطري 110-81، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، انتهت أرباع المباراة بتفوق واضح لـ «الفرسان» بنتيجة 36- 22,24- 23,29- 17,21- 19، مؤكداً تفوقه على الشمال، بعد الفوز 96-63 بالجولة الأولى في الدوحة.
وحافظ شباب الأهلي على المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف المنامة البحريني «8 نقاط»، مع بقاء الفريق القطري من دون أي فوز بالمباريات الأربع حتى الآن.
أنهى 6 لاعبين المباراة بأرقام مزدوجة، حيث تقدم الأميركي لويس لاعب شباب الأهلي برصيد 34 نقطة، في 21 دقيقة من اللعب، مع نسبة تسجيل 70%، إلى جانب 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأنهى الأميركي الآخر في «الفرسان» نيكولاس مينيراث المباراة بـ 23 نقطة، و10 متابعات، مع ثنائية مزدوجة، إلى جانب 4 تمريرات حاسمة.
وسجل قيس عمر الشبيبي وأسان بوي، وحامد عبداللطيف 12 نقطة، في حين أحرز طلال سالم النعيمي 10 نقاط.
ويلتقي شباب الأهلي في الجولة الخامسة مع كاظمة الكويتي في دبي يوم 6 فبراير المقبل، وانتهت مباراة الذهاب بفوز «الفرسان» 85- 80 في الكويت.

كرة السلة
شباب الأهلي
دبي
قطر
المنامة
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