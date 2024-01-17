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الرياضة

«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!

«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
17 يناير 2024 11:07

 
ملبورن (رويترز)

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تجرعت التونسية أنس جابر، خسارة مفاجئة 6-0 و6-2، أمام الروسية الواعدة ميرا أندرييفا، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لتتبخر أحلام المصنفة السادسة في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية، تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.
بدأت أنس المباراة بضربة إرسال ساحق، قبل أن تتراجع سريعاً، حيث استفادت منافستها البالغة من العمر 16 عاماً من بعض الأخطاء غير المعهودة من اللاعبة التونسية، لتفوز بسهولة بالمجموعة الأولى في 20 دقيقة، بعد أن خسرت ثماني نقاط فقط.
وفي ظهورها الرابع في القرعة الرئيسية لبطولة كبرى، منذ الأول في فرنسا المفتوحة العام الماضي، أظهرت أندرييفا نضجاً يفوق عمرها، بينما سعت أنس جابر بشدة للحصول على حلول من فريقها التدريبي، بعد الكبوة المبكرة.
واستبدلت أنس جابر، التي يطلق عليها المشجعون لقب «وزيرة السعادة» في تونس، ابتسامتها المتميزة بوجه عابس، وتماسكت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً في بداية المجموعة التالية، لكن لم يكن هناك ما يمنع أندرييفا من الفوز المحتوم بالمباراة.

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
تونس
أنس جابر
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