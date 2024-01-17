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الرياضة

الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا

الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
17 يناير 2024 11:57

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تواصلت معاناة الموريتاني أبوبكر كامارا لاعب الجزيرة من الإصابة، بعدما خرج مبكراً في الدقيقة 28، للقاء الذي خسره منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو بهدف ضمن كأس الأمم الأفريقية، ولم يشارك كامارا في أي مباراة مع «فخر أبوظبي» في «دوري أدنوك للمحترفين» إلى الآن بسبب الإصابة أيضاً.
وتصدر كامارا وسائل التواصل الاجتماعي في بلاده، بعدما ظهر اسمه في القائمة الأساسية لمواجهة بوركينا فاسو، انتظاراً إلى ما يقدمه في المباراة بعد غياب في الفترة الأخيرة، لكن اللاعب الذي ارتدى شارة القيادة تعرض للإصابة، بعد سقوطه القوي عقب ارتقاء في الهواء، ليغادر المباراة مبكراً، ما يزيد من فرص رحيله عن الجزيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما كانت بطولة أمم أفريقيا فرصة له لإظهار قدراته أمام المدرب الجديد الروماني ميرل رادوي.
وانضم كامارا إلى الجزيرة في أواخر سبتمبر الماضي، قادماً من أولمبياكوس اليوناني، وسبق له اللعب في أندية أبرزها فولهام الإنجليزي.

دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات
الجزيرة
كأس أمم أفريقيا
موريتانيا
بوركينا فاسو
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