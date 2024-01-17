تشافي يواجه «رياح الغضب» في برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يواجه الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة انتقادات شديدة، ويتعرض لهجوم عنيف، منذ الهزيمة الثقيلة من غريمه اللدود ريال مدريد في مباراة نهائي كأس السوبر الإسبانية، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وانتهت بفوز الريال 4-1.

وكشفت شبكة «إسبن» النقاب عن أن تشافي فقد على ما يبدو ثقة جزء من «غرفة الملابس»، إذ إن بعض اللاعبين أبدوا تبرمهم من نهجه وأسلوبه التدريبي، وعدم وجود خطة واضحة يسير عليها.

ونشرت صحيفتا «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الكتالونيتان نفس الصورة بصدر صفحتها الأولى في عدديهما الصادرين اليوم، وتجمع الصورة لاعبي البارسا الذين وقفوا على شكل نصف دائرة في منتصف الملعب، وفي مواجهتهم تشافي، محاولاً لملمة شمل الفريق، والدعوة إلى التلاحم والوحدة.

وعندما واجهه ديكو المدير الرياضي ليعرف منه أسباب هذا التراجع، أبدى تشافي تصميمه على إصلاح الموقف، ورفع رأس الفريق، والعودة للمنافسة بقوة على بطولتي الدوري وكأس الملك، وأيضاً دوري الأبطال.

غير أن الصدمة كانت شديدة على عشاق «البلاوجرانا» الذين لم يستوعبوا هذه الهزيمة المهينة من منافسهم اللدود.

وأكدت شبكة «إسبن» أن تشافي فقد بالفعل ثقة عدد غير قليل من اللاعبين الذين يرون أن ليس لديه رؤية واضحة أو خطة مفهومة يمكن استيعابها، خاصة خلال المباريات الأخيرة هذا الموسم، غير أن المدير الفني أكد في المقابل أن بعض اللاعبين غير قادرين على استيعاب فلسفة وأسلوب لعب البارسا.

وقالت الشبكة إن بعض اللاعبين أخذوا عليه انتهاجه سياسة «الكيل بمكيالين»، فهو شديد مع بعض اللاعبين، في حين يتعامل بمنتهى اللين مع آخرين، وأشارت إلى أن شكوك اللاعبين ليست وليدة اللحظة، وإنما ترجع إلى جولات سابقة من «الليجا» ودوري الأبطال، وخاصة عندما خسر برشلونة من جيرونا، ومن قبله ريال مدريد، وخسارته أمام شاختار دونتسك وأنفير في «الأبطال»، وإن كان ذلك لم يبعده عن التأهل إلى دور الـ16 لهذه البطولة، حيث يواجه نابولي الإيطالي.

وإذا كان ديكو استبعد أن يكون هناك اتجاه للتخلص من تشافي في منتصف الموسم، فإن الأمور داخل النادي مازالت غير واضحة، وقالت شبكة «إسبن» إن حالة تشافي تثير تساؤلات بشأن مستقبله في نهاية الموسم، وإن كان بعضهم داخل النادي يفكر في تغييره من الآن، وتعيين المدافع المكسيكي رافائيل ماركيز، الذي يقود فريق «رديف» البارسا، ما يعني أن الضغط يزداد بشدة على تشافي لدرجة قد تعرقل مسيرته ومستقبله مع برشلونة.