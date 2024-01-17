أبوظبي تنتظر 2000 لاعب في «كأس مانشستر سيتي»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ أكثر من 2000 لاعب، ضمن ما يزيد على 160 فريقاً ناشئاً لكرة القدم من مختلف أنحاء العالم، استعداداتهم للتوجه إلى أبوظبي للمشاركة في منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي، التي تقام فعاليات نسختها الخامسة في مدينة زايد الرياضية.

وتنطلق ركلة بداية المباراة الافتتاحية لموسم 2024 من كأس مانشستر سيتي أبوظبي يوم السبت 17 فبراير، وتشهد حضور فرق تمثل 13 بلداً من مختلف أنحاء العالم، وتعود البطولة بأجوائها الفريدة بعد موسم 2023 الذي شهد حقق أرقاماً غير مسبوقة وشهد اهتماماً عالمياً، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب وحضور ما يزيد على 6000 مشجع.

وكانت الانطلاقة الأولى لكأس مانشستر سيتي أبوظبي في عام 2017، ضمن مبادرة أطلقها نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في سبيل تنظيم بطولة كروية للاعبين الناشئين من جميع أنحاء العالم ومن مختلف القدرات والمستويات المهارية، بهدف إتاحة المجال لهم لخوض المنافسات في أجواء احترافية، وإثارة شغفهم برياضة كرة القدم، وتطوير مهاراتهم الرياضية والاجتماعية.

واستجابةً للاهتمام المتزايد وغير المسبوق بالمشاركة في البطولة، تشهد منافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي لعام 2024 إضافة فئات جديدة للفرق من جميع أنحاء المنطقة والعالم، بما في ذلك فئات إضافية لأندية الفتيات؛ نتيجة للنمو القوي الذي تشهده كرة القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم.

وتقام فعاليات البطولة على مدار عطلة نهاية الأسبوع الموافقة ليومي السبت والأحد 17 و18 فبراير في ملاعب مدية زايد الرياضية، التي تعد أكبر وجهة رياضية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، وموطن كأس مانشستر سيتي أبوظبي، بالإضافة إلى دوري أبوظبي، الذي تم إطلاقه حديثاً بهدف إثارة شغف أجيال المستقبل في أبوظبي برياضة كرة القدم.