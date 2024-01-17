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الرياضة

«سارمات» يُحلق برمز «الجير شاهين» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«سارمات» يُحلق برمز «الجير شاهين» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
17 يناير 2024 13:35

مصطفى الديب (أبوظبي)
تُوج «سارمات» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري بلقب شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة العامة المفتوح، في افتتاح منافسات اليوم السادس من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، واحتل «الشميمي» لحمد أحمد بن مجرن المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «هوملس» لسالم بناصر بن مذكر الهاجري.
وفي شوط التلواح الأول للجير شاهين - فرخ حلق الطير «61» لفريق دبي بالمركز الأول، فيما كانت الوصافة من نصيب «نابليون» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وحل ثالثاً «15» لغدير سهيل سالم الكتبي، وذهب لقب شوط التلواح الثاني إلى «تجوري 2» لفريق دبي، وحل وصيفاً «جي أس 45» لفريق «أر بي جي» وكان المركز الثالث من نصيب «جا 23» لفريق ربدان. 
وبعد منافسة شرسة نجح «مهيب» لسيف بن حريز الفلاسي في التحليق بلقب شوط التلواح الأول للجير شاهين - جرناس، متفوقاً على «زندان» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وجاء ثالثاً «الأصمعي» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري أيضاً.
واختتمت منافسات اليوم السادس بشوط التلواح الثاني للجير شاهين - جرناس لفئة العامة المفتوح ونجح «عجيب» لسيف بن حريز الفلاسي في التحليق بلقب هذا الشوط، وحل وصيفاً «إكسبو 2020» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وفي المركز الثالث جاء «إس 03» لسعيد هلال بن طراف.
وتتواصل اليوم منافسات البطولة بإقامة أشواط الجير قرموشة - فرخ فئة العامة المفتوح والجير قرموشة - جرناس للفئة نفسها، حيث تنطلق الفعاليات بإقامة شوط الرمز للجير قرموشة - فرخ ثم شوطي التلواح، وتختتم بإقامة شوطي التلواح للجير قرموشة - جرناس.

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