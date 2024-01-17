أول «حوار آسيوي» بين «الأبيض» وفلسطين



معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لخوض المواجهة الأولى أمام فلسطين على صعيد بطولات «كأس آسيا»، حينما يلتقي المنتخبان يوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، والتي تشهد أيضاً مواجهة هونج كونج وإيران يوم الجمعة.

وتعد المباراة المرتقبة هي الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين في «كأس آسيا»، والسادسة على الصعيد العام، حيث يخوض منتخبنا المتفوق على هونج كونج 3-1 في الجولة الأولى، النهائيات الآسيوية للمرة الـ 11 في تاريخه، فيما يلعب منتخب فلسطين الذي خسر مباراته الأولى أمام إيران 1-4، المشاركة الثالثة على التوالي بعد «نسختي 2015 و2019».

ويتفوق «الأبيض» في المواجهات أمام فلسطين، رغم البداية السلبية، بالخسارة في أول مباراة 0-1 ضمن الألعاب العربية في أغسطس 1999، قبل التعادل 1-1 في أكتوبر 2009، في أول مباراة ودية دولية.

واحتفل «الأبيض» بأول فوز أمام فلسطين 3-0 في مباراة ودية في فبراير 2012، قبل أن يلتقي المنتخبان في مباراتين على التوالي، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019، وكأس العالم 2022.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على المواجهة التاريخية بين المنتخبين، على ملعب فيصل الحسيني في القدس، والتي أقيمت في سبتمبر 2015، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى، وهي أول «مباراة رسمية» لمنتخب عربي في «تصفيات المونديال» أقيمت بفلسطين، قبل أن يحقق «الأبيض» الفوز 2-0 في مباراة الإياب، ضمن «الجولة التاسعة»، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وتصطدم في المواجهة المنتظرة رغبة «الأبيض» في فوز ثانٍ على التوالي في مشوار المجموعة الثالثة، بطموحات فلسطين الباحث بدوره عن فوزه الأول في كأس آسيا، بعد 7 مباريات لعبها، تعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات، سجل هدفين فقط، واستقبلت شباكه 18 هدفاً.

مواجهات المنتخبين



الإمارات – فلسطين 0-1 «الألعاب العربية» أغسطس 1999

الإمارات – فلسطين 1-1 «ودية دولية» أكتوبر 2009

الإمارات – فلسطين 3- 0 «ودية دولية» فبراير 2012

الإمارات – فلسطين 0-0 «التصفيات المشتركة» سبتمبر 2015

الإمارات – فلسطين 2-0 «التصفيات المشتركة» مارس 2016