لبيك خورفكان للجري ينطلق 16 مارس



فيصل النقبي (خورفكان)



كشف اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن تنظيم «النسخة الثانية» من مهرجان لبيك ‏خورفكان للجري في نادي خورفكان، يوم 16 مارس المقبل، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وأوضح المر في المؤتمر الصحفي، أن النسخة الجديدة تقام في شهر رمضان المبارك، وتأتي جزءاً من خطة الاتحاد، من أجل الاهتمام باللعبة، وترجمة للجهود الكبيرة التي يبذلها لتوسيع رقعة المشاركة الشعبية لهذه الألعاب.

وأشار إلى أن الهدف هو مشاركة أكثر من 2000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات، وعبر 3 فئات رئيسة، بعد أن سجلت النسخة الأولى مشاركة 860 من الجنسين والأطفال، ومن جميع الجنسيات على أرض الدولة.

حضر المؤتمر الصحفي، سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من الشخصيات ورجال الإعلام.