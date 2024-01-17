الزمالك والاتفاق وأم صلال تصل أبوظبي غداً للمشاركة في دولية «الوحدة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تصل بعثات أندية الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري، إلى العاصمة أبوظبي يوم الخميس، وذلك للمشاركة في الدورة الودية الدولية التي ينظمها نادي الوحدة من 20 إلى 24 يناير الجاري.

واستقر الزمالك على الإقامة في فندق فيرمونت باب البحر بالعاصمة أبوظبي، على أن يقيم الاتفاق في فندق الريتز كارلتون، فيما يقيم الوحدة منظم البطولة وأم صلال في فندق جراند ميلينيوم الوحدة.

وتنطلق بطولة الوحدة الدولية، السبت، بلقاء الاتفاق وأم صلال في الساعة الخامسة مساءً، فيما يقام الافتتاح الرسمي في الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه، ويشهد وجود الفنان المصري عمر كمال، تعقبه المباراة الثانية التي تجمع الوحدة والزمالك.

ويلتقي الفريقان الفائزان من مباراتي اليوم الأول 24 يناير لتحديد بطل الدورة ووصيفه، فيما يلتقي الخاسران لتحديد المركز الثالث.

وتم طرح تذاكر حضور البطولة للجماهير قبل يومين، عبر موقع «بلاتينيوم»، وشهد ت وجود أكثر من فئة، تبدأ قيمتها من 50 درهماً وتصل إلى 900 درهم، وتم توفير باقة لحضور مباريات الدورة بقيمة 90 درهماً.

من جانبه، رحب عبد الله سالم المدير التنفيذي لشركة الوحدة لكرة القدم، مدير البطولة، بالأندية الأشقاء المشاركة في دورة الوحدة الدولية، مؤكداً أن النادي برئاسة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان سعيد بوجود الأشقاء في وطنهم الثاني، مؤكداً أن البطولة تهدف إلى توطيد العلاقات مع الأشقاء في مصر والسعودية وقطر، مشيراً إلى أن مشاركة أندية بحجم الزمالك والاتفاق وأم صلال تضاعف من قيمة البطولة وتمنحها زخماً كبيراً.

وشدد على أن الاستفادة الفنية كبيرة للجميع، لاسيما أن الجميع يسعى لتجهيز نفسه فنياً، خلال فترة توقف البطولات المحلية بسبب إقامة كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الأفريقية في التوقيت نفسه.

وأعرب عن ثقته في خروج البطولة بشكل ناجح، سواء من خلال الاستفادة الفنية، أو على الصعيد الجماهيري، لاسيما في ظل إقبال كبير على تذاكر اليوم الأول، الذي يشهد مواجهة الزمالك والوحدة وكذلك لقاء الاتفاق وأم صلال، بالإضافة إلى حفل الافتتاح الفني الذي يحييه الفنان عمر كمال.