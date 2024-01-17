علي سالمين: هدفنا الفوز والنقطة السادسة

الدوحة (الاتحاد)



أكد علي سالمين لاعب الوصل ومنتخبنا الوطني، أن تركيز الجميع منصب على مباراة الخميس أمام فلسطين، في كأس آسيا مقدماً شكره للجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لمباريات البطولة، مبيناً أن المدرب نجح في إيجاد «توليفة» جيدة وزرع روح المنافسة والفوز في نفوس اللاعبين، متمنياً أن يوفق مع زملائه اللاعبين في تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة تسعد الجماهير التي ظلت تساند «الأبيض» في كل الأوقات.

وقال: «طموحنا الفوز في المباراة والوصول للنقطة السادسة التي تقربنا إلى التأهل، الجميع في المنتخب على قلب رجل واحد، من يشارك أو من يبقى في الخارج، هذا هو ما يرفع معنوياتنا ويمنحنا القوة، ويمكّن المنتخب من تحقيق النجاح، تكاتف اللاعبين أمر مهم وإيجابي، وهذا ما نفعله في كل مباراة، نعمل جميعاً من أجل منتخبنا.

وأضاف: «الأهم هو الرغبة والروح الجماعية، وهو ما قادنا للفوز في أول مباراة، لكن بالطبع لم نتأهل بعد، والقادم أصعب، وبالطريقة التي حققنا بها الفوز في المواجهة الأولى، نأخذ الثانية بالدافع نفسها والجاهزية من أجل الفوز».