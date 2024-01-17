غرامات ومكافآت تنتظر المدربين واللاعبين في «دولية دبي للسلة»

علي معالي (دبي)

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 33 لكرة السلة، تغريم أي مدرب في هذه النسخة يحصل على عقوبة خطأ فني أثناء مباريات فريقه بالبطولة، مبلغ ألف دولار، كما أعلنت اللجنة المنظمة رصد مكافآت مالية قدرها 8 آلاف دولار للأفضل في النسخة، أفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب جناح، ولاعب ارتكاز، والهداف، والهداف 3 نقاط، واللاعب الشامل، واللاعب الواعد وأفضل مدرب، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبحضور كل الرعاة وأعضاء اللجنة المنظمة.

وشرح قاسم دعدوش مدير اللجنة الفنية للبطولة نظام البطولة، والعدد النهائي للفرق المشاركة بها «12 فريقاً» منها منتخبنا الوطني ونادي النصر، إضافة إلى 10 فرق أخرى وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وقال قاسم دعدوش: «ستقام 38 مباراة على مدار البطولة التي تنطلق الجمعة وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري، على صالة نادي النصر بدبي، وأنه تم الاستعانة بـ 5 حكام دوليين من خارج الدولة لهم كفاءة عالية المستوى، إضافة إلى 10 حكام محليين دوليين، وذلك حتى تخرج النسخة الجديدة رقم 33 بنزاهة تحكيمية كاملة في ظل المنافسة القوية التي سنراها من كافة الفرق نظراً لمشاركة 4 أندية لبنانية».

من ناحية أخرى انضم الثلاثي الدولي سعيد مبارك وقيس عمر وحامد عبداللطيف إلى قائمة المنتخب بعد الانتهاء من مباراة شباب الأهلي ضد الشمال القطري في الجولة الرابعة من دوري سوبر غرب آسيا، لتكتمل بذلك القوة الضاربة للمنتخب قبل خوض المباراة الأولى ضد سترونج جروب الفلبيني يوم الجمعة.

وتضم قائمة المنتخب حالياً اللاعبين، راشد أيمن، عبدالله محمد، عبدالعزيز خليفة، حسن عبدالله، فيصل محمد، مامادو ندياي، حمد عاشور، راشد النعيمي، راشد ناصر، جاسم محمد، ماجد الزرعوني، عمر خالد، محمود وسيم، محمد توفيق، هزاع عمر ديماركو كريستيان، إضافة إلى الثلاثي سعيد مبارك وقيس عمر وحامد عبداللطيف.