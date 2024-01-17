الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عبد الرحمن محمد: منتخبنا يحتاج إلى «الشراسة الدفاعية»

عبد الرحمن محمد: منتخبنا يحتاج إلى «الشراسة الدفاعية»
17 يناير 2024 15:30


معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة


توقع عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني السابق في جيل «مونديال 90»، أن تكون مواجهة فلسطين صعبة، في ظل الرغبة الكبيرة من جانب المنافس، إعادة إحياء آماله في التأهل، بجانب البحث عن «النقطة» التي ربما تساعده قبل مواجهة كونج كونج «الضعيف» في ختام المجموعة الثالثة.
وتوقع عبد الرحمن محمد أن يؤدي «الأبيض» بصورة قوية، وفق ما تفرضه عليه ظروف المباراة، والضغوط المرتبطة بها، خاصة بعدما حقق «الأبيض» المطلوب أمام هونج كونج وخرج بـ «العلامة الكاملة».
وأضاف: «في المباراة الأولى كان من المهم للغاية، الخروج بالنقاط الثلاث، وهو أهم من المستوى الفني».
وقال: «التشكيلة التي بدأت المباراة الأولى جاءت مفاجأة، ولم يتوقعها أحد، وتلك نظرة المدرب، لأنه يعرف التفاصيل التي تغيب عن الجميع، خصوصاً الأداء اليومي في التدريبات، ومن هم اللاعبون الأجهز للبدء في أول مباراة، صحيح أن المستوى الفني لم يكن مرتفعاً، إلا أن كل لاعب أدى دوره في المباراة، خصوصاً سلطان عادل، وهو ما يحسب للمدرب بالتأكيد.
وحذر عبد الرحمن محمد من تكرار ما أسماه بـ «الأخطاء» الفنية والتكتيكية التي ظهرت أمام هونج كونج، في لقاء الخميس مع فلسطين، وقال: «في المباراة الأولى كانت هناك ثغرات واضحة، مثل تباعد الخطوط بالنسبة للمنتخب، والبطء في نقل الكرة، ولكن في أغلب فترات المباراة كان هناك ضغط على المنافس، وهو ما يمكن وصفه بأهم المكاسب، التي يجب البناء عليها في لقاء الغد، لأن منتخب فلسطين يجيد نقل الكرة وشن الهجمات، وتتغير طريقة لعبه أمام منتخبنا بحثاً عن النقطة».
وعن توقعات تغييرات التشكيلة للقاء الخميس، قال: «يجب عودة خالد الهاشمي إلى الدفاع، ليكون إلى جانب خليفة الحمادي، لأنه أشرس وأقوى دفاعياً من بدر ناصر، وطبيعة المنافس تفرض ذلك، لأن منتخب فلسطين يحتاج إلى مدافع شرس يجيد التعامل مع القوة الجسمانية والاندفاع البدني للاعبي الهجوم في صفوفه».
وشدد نجم منتخبنا الوطني السابق على أهمية اللعب بدوافع الفوز، ولا شيء غيره، آملاً في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، الأمر الذي بات مطلوباً بكل تأكيد، بعد حصول اللاعبين على الثقة اللازمة بالفوز أمام هونج كونج، بجانب ضياع «رهبة البدايات» في البطولة، وهو ما يعني ضرورة أن يقدم المنتخب أفضل ما لديه، من حيث القوة والشخصية والهوية الفنية، والتي بدأت ملامحها تظهر مع بينتو مؤخراً.

الإمارات
كأس آسيا
فلسطين
هونج كونج
عبدالرحمن محمد
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
الرياضة
نيجيريا تُسقط «الأفيال»!
اليوم 23:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©