عبد الرحمن محمد: منتخبنا يحتاج إلى «الشراسة الدفاعية»



معتز الشامي (دبي)



توقع عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني السابق في جيل «مونديال 90»، أن تكون مواجهة فلسطين صعبة، في ظل الرغبة الكبيرة من جانب المنافس، إعادة إحياء آماله في التأهل، بجانب البحث عن «النقطة» التي ربما تساعده قبل مواجهة كونج كونج «الضعيف» في ختام المجموعة الثالثة.

وتوقع عبد الرحمن محمد أن يؤدي «الأبيض» بصورة قوية، وفق ما تفرضه عليه ظروف المباراة، والضغوط المرتبطة بها، خاصة بعدما حقق «الأبيض» المطلوب أمام هونج كونج وخرج بـ «العلامة الكاملة».

وأضاف: «في المباراة الأولى كان من المهم للغاية، الخروج بالنقاط الثلاث، وهو أهم من المستوى الفني».

وقال: «التشكيلة التي بدأت المباراة الأولى جاءت مفاجأة، ولم يتوقعها أحد، وتلك نظرة المدرب، لأنه يعرف التفاصيل التي تغيب عن الجميع، خصوصاً الأداء اليومي في التدريبات، ومن هم اللاعبون الأجهز للبدء في أول مباراة، صحيح أن المستوى الفني لم يكن مرتفعاً، إلا أن كل لاعب أدى دوره في المباراة، خصوصاً سلطان عادل، وهو ما يحسب للمدرب بالتأكيد.

وحذر عبد الرحمن محمد من تكرار ما أسماه بـ «الأخطاء» الفنية والتكتيكية التي ظهرت أمام هونج كونج، في لقاء الخميس مع فلسطين، وقال: «في المباراة الأولى كانت هناك ثغرات واضحة، مثل تباعد الخطوط بالنسبة للمنتخب، والبطء في نقل الكرة، ولكن في أغلب فترات المباراة كان هناك ضغط على المنافس، وهو ما يمكن وصفه بأهم المكاسب، التي يجب البناء عليها في لقاء الغد، لأن منتخب فلسطين يجيد نقل الكرة وشن الهجمات، وتتغير طريقة لعبه أمام منتخبنا بحثاً عن النقطة».

وعن توقعات تغييرات التشكيلة للقاء الخميس، قال: «يجب عودة خالد الهاشمي إلى الدفاع، ليكون إلى جانب خليفة الحمادي، لأنه أشرس وأقوى دفاعياً من بدر ناصر، وطبيعة المنافس تفرض ذلك، لأن منتخب فلسطين يحتاج إلى مدافع شرس يجيد التعامل مع القوة الجسمانية والاندفاع البدني للاعبي الهجوم في صفوفه».

وشدد نجم منتخبنا الوطني السابق على أهمية اللعب بدوافع الفوز، ولا شيء غيره، آملاً في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، الأمر الذي بات مطلوباً بكل تأكيد، بعد حصول اللاعبين على الثقة اللازمة بالفوز أمام هونج كونج، بجانب ضياع «رهبة البدايات» في البطولة، وهو ما يعني ضرورة أن يقدم المنتخب أفضل ما لديه، من حيث القوة والشخصية والهوية الفنية، والتي بدأت ملامحها تظهر مع بينتو مؤخراً.