«أبوظبي إكستريم» جاهزة لنزالات عالمية بـ «الجرابلينج والجو جيتسو»

مراد المصري (أبوظبي)



أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن اكتمال التحضيرات والاستعدادات لانطلاق النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم «ADXC 2»، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية، وتستضيفها «مبادلة أرينا» بأبوظبي يوم الجمعة، بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الجو جيتسو والجرابلينج على مستوى العالم، الذين يتنافسون في هذه المبادرة الإماراتية المبتكرة عالمياً.

وأعلنت الجهة المنظمة، بالتعاون مع الشركاء والرعاة ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بصفتها الشريك الفني، عن توسيع نطاق البطولة دولياً، بعد النجاح الكبير من أبوظبي، لتصل إلى العالم بأجمعه، مع إطلاق النسخة الثالثة في البرازيل 2 مارس المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي أمس، بحضور محمد الحوسني، عضو اللجنة المنظمة ومنظم النزالات الرسمي لبطولة أبوظبي إكستريم، واللاعبين المشاركين في النزالات المرتقبة غداً.

ويترقب عشاق الرياضات القتالية والفعاليات الحماسية، في مختلف أنحاء العالم الأجواء المشوقة التي تمتاز بها البطولة، حيث تتضمن فعاليتين رئيسيتين وفعاليتين مشتركتين، إلى جانب العديد من النزالات المميزة؛ والتي تتألف من ثلاث جولات مدة كل منها ثلاث دقائق، باستثناء الفعاليات الرئيسية التي تمتد على مدار 5 جولات كل منها ثلاث دقائق، ما يمنح الحضور تجربة حافلة بالتشويق منذ بدء النزالات وحتى ختام الفعالية.



وأكد محمد الحوسني أن الإقبال كبير من ألمع الأسماء حول العالم للمشاركة في البطولة الرائدة من نوعها التي تجمع بين الجو جيتسو والجرابلينج، حيث إن قائمة المتقدمين للمشاركين في النزالات الـ 14 التي تضمها كل بطولة بواقع 7 نزالات بالبدلة و7 نزالات بدون بدلة، سواءً في أبوظبي أو المقبلة في البرازيل، وقال «رسخت أبوظبي موقعها بوصفها الجو جيتسو والجرابلينج العالمية، على تقديم أعلى مستويات الدعم لهذه الرياضة وتنظيم فعاليات متميزة تسودها الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين، وندعو جميع الرياضيين المشاركين في هذه النسخة إلى إبراز مهاراتهم وعزيمتهم وتحقيق إنجاز مميز يفتخرون به، وتقديم نموذج ملهم تتطلع إليه الأجيال القادمة من الرياضيين».

وأشار الحوسني إلى حرص الجهة المنظمة للبطولة على مشاركة اللاعبين الإماراتيين لتأكيد الوجود الإماراتي في هذه البطولات، تنفيذاً لتوجيهات دعم المواهب الإماراتية المتميزة، حيث تشهد هذه النسخة مشاركة الأخوين محمد وعمر السويدي، كما سيكون خالد الشحي، لاعب المنتخب الوطني، والحائز على ذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2023، حاضراً في النسخة الثالثة.

وتشهد الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج مواجهة قوية بين ألجمين سترلينج، نجم وزن البانتام في بطولة يو أف سي، وتشيس هوبر، الذي يتنافس في فئة الوزن الخفيف في بطولة يو أف سي، ويتمتع بسجل حافل بالانتصارات ستة منها بالإخضاع للخصم.

وقال سترلينج «أتطلع إلى خوض النزال وتقديم أداء متميز، ولا سيما ضد خصم قوي مثل هوبر، حيث أسعى لإنهاء النزال بالإخضاع وإبراز مهاراتي في حلبة هذه المنصة الفريدة».



وقال هوبر «أمارس رياضة الجو جيتسو منذ كنت في الثامنة، وبدأتُ من نادٍ متواضع في بلدتي الصغيرة، ويسرني أنني وصلت اليوم إلى التنافس في أبوظبي، وبذلت جهوداً كبيرة في التدريب والتحضير للبطولة وتقديم أداء متميز في الجو جيتسو أمام أحد أفضل نجوم وزن البانتام».

وتشهد الفعالية الرئيسية لنزالات الجو جيتسو لقاءً حماسياً بين البرتغالي برونو ليما، حامل لقب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2023، والبرازيلي مانويل ريبامار، صاحب الحزام الأسود في الجو جيتسو وأحد أبرز أبطال الوزن المتوسط.

وقال ليما «تمنحني المشاركة في أبوظبي إكستريم فرصة إظهار مهاراتي وجدارتي في حصد الألقاب، ورغم وجود أسماء كبيرة في قائمة اللاعبين المشاركين، إلا أنني أثق بأن أسلوبي في الجو جيتسو يمنحني أفضلية على خصمي ويتيح لي تحقيق الفوز».

وقال ريبامار «سعيد للغاية باختياري للمشاركة في البطولة، وأثق بأنني على أتم الاستعداد لخوض النزال، رغم أنها المرة الأولى التي أخوض فيها النزالات ضمن القفص، إلا أن مهارات الجو جيتسو تبقى هي العامل الأهم، وأتطلع إلى استعراض أسلوبي الخاص ومهارتي في الدفاع والهجوم».