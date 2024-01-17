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الرياضة

منصور بن محمد يرحّب بالمشاركين في مؤتمر دبي الدولي وحفل «جلوب سوكر»

منصور بن محمد يرحّب بالمشاركين في مؤتمر دبي الدولي وحفل «جلوب سوكر»
18 يناير 2024 00:56

دبي (الاتحاد) 

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رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وكذلك بالمشاركين في حفل الدورة الرابعة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر»، حيث يجتمع نجوم كرة القدم العالمية في فندق أتلانتس النخلة 19 يناير الجاري في المؤتمر الذي تعقد أعماله تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، والمشاركة في حفل تكريم أصحاب الإنجازات الفائزين بالجائزة.
وقال سموه: «جاء إطلاق مجلس دبي الرياضي عام 2006، لمؤتمر دبي الرياضي، ليتحول اليوم إلى منصة عالمية للقاء، وتحاور المختصين، وتسليط الضوء على واقع وآفاق مستقبل كرة القدم في العالم، حيث استقطب في دوراته المتعاقبة نخبة من صنّاع القرار ضمن الاتحادات الدولية، في مقدمتهم الاتحاد الدولي والاتحادان الأوروبي والآسيوي، وكذلك نجوم الرياضة والتدريب والإدارة الذين استعرضوا أهم التحديات والفرص والمبادرات التي أسهمت في تطوير كرة القدم، كما قدموا خلاله خلاصة تجاربهم الاحترافية الناجحة». وأضاف سموه: أصبح مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجائزة «دبي جلوب سوكر» التي انطلقت من دبي عام 2010، من الأحداث الدولية التي ينتظرها الجميع، للتعرف من قرب على نجومهم وتجاربهم لتحقيق النجاح والتميز خلال مشوارهم الرياضي، واستطلاع ملامح التطوير المنشود وفق رؤية أصحاب التجارب الأنجح في العالم، كما أسهم حضور كبار نجوم كرة القدم العالمية والمسؤولين في اتحاداتها وأنديتها، في تعزيز الربط بين كرة القدم والاستثمار، من خلال افتتاح مقرات وإنشاء أكاديميات وتعزيز فرصة اكتشاف واستقطاب وتطوير الموهوبين، وسعداء باختيار نجوم اللعبة لدبي مكاناً مفضلاً للإقامة، والاستمتاع بجودة الحياة، باعتبارها المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم، وودبي ترحب بالجميع في الأوقات كافة.
وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: «ركزت الدورات السابقة على مواضيع الحوكمة والتمكين والاقتصاد والاستثمار ومسرعات المستقبل والطريق إلى البطولات، واخترنا أن يكون محور نسخة هذا العام «استدامة الموارد واستدامة الأداء وتحقيق البطولات»، بمشاركة متحدثين من نجوم اللعبة، وحشد من أصحاب الإنجازات في مختلف مجالاتها، الذين حضروا من مختلف دول العالم للمشاركة في الحدث وتكريم الفائزين منهم بفئات جائزة «دبي جلوب سوكر» أمام المتابعين في الإمارات ومن حول العالم عبر الشاشات والمنصات المعنية باللعبة».
ويشهد المؤتمر 19 يناير جلسة حوارية بعنوان «المرأة وكرة القدم»، يستضيفها نادي دبي للصحافة، فيما تقام مساءً في فندق أتلانتس الجلسة الرئيسية للمؤتمر، وتحمل عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، يتبعها حفل تكريم الفائزين بمختلف فئات جائزة «دبي جلوب سوكر» في جميع المجالات ضمن قطاع كرة القدم وتخصصاته الواسعة، ومن بينهم الأبطال من اللاعبين والمدربين الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم، وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين حول العالم.

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