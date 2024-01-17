مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. «طموح» تعانق سيف الحول المفتوح وتربح 3 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024 الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، حيث تابع سموه تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل التي أقيمت على مدار ستة أشواط لمسافة ثمانية كيلومترات.

وتصدّر شعار سعيد جابر عبدالله محمد مشهد اليوم الختامي، حيث تمكن من الظفر بسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، وفازت بناموسه «طموح» مسجلة توقيتاً بلغ 12:27:9دقيقة، بينما حلّت ثانيةً «جيان» لحمد غانم علي حمودة الظاهري، وجاءت في المركز الثالث «شهب» لحمد راشد حمد غدير الكتبي.

وأهدت «هملولة» شعار سهيل سعيد سعيد بالقطري الخييلي، سيف ولي عهد دبي للحول «إنتاج» وجائزة قدرها مليونا درهم، بتوقيت 12:38:2 دقيقة، وجاءت «بيان» لزايد محمد قران المنصوري في المركز الثاني و«ظن» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي في المركز الثالث.

وحقق «ملفت» لمنصور سعد بن قذلة الأحبابي بندقية الزمول المفتوح ومليوني درهم بتوقيت قدره 12:45:4 دقيقة، وحلّ «البارودي» لحمد ضبيب الشامسي في المركز الثاني، و«جيلبوت» لمحمد حمد فطيس المري ثالثاً.

وبالمقابل، تمكّن «دهّام» لراشد حمد ضعيّف غدير الكتبي من حصد شداد الزمول «إنتاج» و1.5 مليون درهم في زمن بلغ 12:46:6 دقيقة، وحلّ وصيفاً له «المحيط» لسعد حمد علي الجنيبي، وجاء في المركز الثالث «مكرم» للدحبة قنازل حمرور العامري.

أما شداد الزمول المحليات و1.5 مليون درهم، فمن نصيب شعار حمد راشد غدير الكتبي بوساطة «الزواري» الذي سجل توقيتاً قدره 12:35:1 دقيقة، وذهب المركز الثاني إلى «الجيمي» لمانع علي محمد حماد الشامسي، وحلّ ثالثاً «السلع» لمحمد علي محمد حماد الشامسي.

وحصد شعار خليفة سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول المحليات ومليوني درهم عن طريق «اليازي» بزمن بلغ 12:31:1 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «دعابة» لحمد راشد غدير الكتبي، وكان المركز الثالث من نصيب «أفراح» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الأشواط.