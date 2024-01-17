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الرياضة

%01 تشعل سباق «الفرسان» و«السماوي» في «قمة الطائرة»

%01 تشعل سباق «الفرسان» و«السماوي» في «قمة الطائرة»
18 يناير 2024 00:56

معتصم عبدالله (دبي)

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واصل فريقا شباب الأهلي، وبني ياس «السباق المثير» على صدارة دوري الرجال للكرة الطائرة، بعدما استعاد «الفرسان» توازنه سريعاً بفوز صعب على حساب ضيفه الجزيرة 3-2، فيما تعثر «السماوي» بالخسارة أمام النصر 2-3 ضمن مباريات «الجولة 12»، والتي شهدت فوز الوصل خارج قواعده أمام عجمان 3-2، وتفوق العين على مضيفه حتا 3-1.
وحقق «الفرسان»، العائد سريعاً إلى سكة الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام العين 0-3، الفوز على ضيفه الجزيرة 3-2 بنتائج الأشواط «26-24,25-21,21-25,23-25,15-8»، فيما تعثر «السماوي» بالخسارة أمام ضيفه النصر 2-3 بنتائج الأشواط «23-25,23-25,25-19,25-14,9-15».
ونال شباب الأهلي أسبقية طفيفة على حساب منافسه بني ياس في «قمة الترتيب» اقتصرت على 01%، بعدما تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز برصيد 9 انتصارات لكل فريق، وفي عدد النقاط برصيد 25 لكلٍ منهما، ونسبة الأشواط «بين ما له وعليه» برصيد 1.63، مقابل تفوق «الفرسان» بنسبة ضئيلة في نسبة «نقاط الأشواط» برصيد 1.09 مقابل 1.08 لـ «السماوي».
وامتد «السباق المثير» لدوري الطائرة إلى بقية مراكز الترتيب، بعدما استعاد الوصل المركز الرابع بتحقيقه فوزه السابع في المنافسة على حساب مضيفه عجمان 3-2. 

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