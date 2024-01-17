«مهرجان أبوظبي البحري» يدشن منافساته 25 يناير بـ6 آلاف مشارك

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن تنظيم وإطلاق «مهرجان أبوظبي البحري» خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، والذي سيكون الأكبر من نوعه في الدولة والمنطقة، مع استهداف 6 آلاف مشارك في 15 بطولة تقام على «كاسر الأمواج» طوال 11 يوماً، إلى جانب فعاليات وأنشطة أخرى مصاحبة في تظاهرة بحرية خلابة.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الرياضة البحرية في الوقت الحالي تعيش نهضة مميزة وتفوقاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً: نعيش فترة من أجمل الفترات للرياضة البحرية في الإمارات، ونسعى إلى مواكبة هذا التطور والازدهار بتقديم الأفضل دائماً في هذا الجانب.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية على أن إقامة مهرجان أبوظبي البحري تواكب رؤية الإمارة والسعي إلى أن يكون الترويج السياحي حاضراً ضمن الأجندة الرياضية البحرية، مستطرداً: تأتي إقامة المهرجان في كاسر الأمواج كي تسهم في الترويج السياحي مع إقامة البطولات البحرية بشكل يومي، وبما يعزز من تفاعل زوار الكاسر بشكل يومي.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالشكر إلى كل الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان وكافة الشركاء والداعمين الاستراتيجيين لإنجاح الحدث.

وعقد نادي أبوظبي للرياضات البحرية مؤتمراً صحفياً صباح أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، تحدث فيه سعيد خليفة المهيري مدير إدارة الرياضات النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وماجد المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي البحري، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي.

وتم في المؤتمر الكشف عن تفاصيل هذا المهرجان، الذي سيشمل بطولات تراثية وحديثة وأنشطة بحرية متنوعة، حيث تبدأ فعاليات المهرجان البحري في 25 يناير الجاري مع بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، ثم تستمر طوال أيام المهرجان مع سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، فبطولة الإمارات للموتوسيرف، بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، سباق النادي للإبحار الشراعي، بطولة الإمارات للتجديف الحديث، سباق الكاياك لأصحاب الهمم، حملة تنظيف الشواطئ، أنشطة أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية، بطولة الإمارات للتجديف الحديث، سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بطولة الإمارات للفورمولا- 4، وبطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية وبطولة الإمارات للفلاي بورد. وسيتضمن المهرجان أيضاً فعاليات يومية تتوجه نحو الجمهور مع العديد من الفقرات المختلفة على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وأكد ماجد المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي البحري، أن هذا النوع من المهرجانات البحرية حقق نجاحاً خلال السنوات الماضية في الظفرة، مع وصول أعداد المشاركين إلى نحو 3500، وحضور جماهيري، ومع إطلاق النسخة الأولى من هذا المهرجان في أبوظبي، فإن أعداد المشاركين مرشحة للارتفاع إلى رقم قياسي غير مسبوق على صعيد المهرجات البحرية في الدولة بعدد يصل إلى 6 آلاف مشارك مبدئياً قابل للزيادة، فيما نستهدف أن يكون المهرجان فعالية شاملة للجماهير التي تحضر للمتابعة وحتى تخصيص فعاليات مفتوحة لهم بإشراف مدربين متخصصين.

واعتبر سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن مجلس أبوظبي الرياضي دائماً ما يدعم جميع النشاطات والفعاليات الرياضية، تأكيداً على دوره في إبراز الوجه الحضاري لأبوظبي الداعمة لجميع أنواع الألعاب الرياضية والمجتمعية، ومنها الرياضات البحرية التي قطعت أشواطاً طويلة من التطور والإنجازات وتحظى بشعبية واسعة في المجتمع، وقال: لدينا ثقة كبيرة بقدرات نادي أبوظبي البحري الرائد في تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية لتقديم مهرجان يواكب التطلعات الكبيرة، ويشكل نقطة بارزة على أجندة الأحداث الرياضية.

وأوضح ماجد المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي البحري، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، أن اختيار 15 بطولة خلال المهرجان جاء بعد تقييم لأهم النشاطات والفعاليات البحرية، والسعي لإبرازها جميعها أمام المجتمع من خلال هذه التظاهرة التي تنطلق بمشاركة كبيرة وواسعة من رياضيين متمرسين في الألعاب البحرية بمختلف أنواعها، وتشكل أداة مهمة في جذب أفراد المجتمع للتعرف على هذه الرياضات على المدى الطويل.