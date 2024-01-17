6 فرق تشارك في «دولية الإمارات للبولو»

رضا سليم (غنتوت)

أزاح نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو الستار عن تفاصيل النسخة الـ 23 من بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها بملاعبه تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق هي غنتوت وأبوظبي و«أيه إم» وبن دري ولامار وبهنسالي، بمعدل هانديكاب 8 - 10 «جول»، وتنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وهيثم الجوهري مدير إدارة المبيعات في فندق ومنتجعات جنة وسانتياجو توريجيتار، ممثل اتحاد البولو، وناصر الشامسي عضو مجلس إدارة النادي، كابتن فريق غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وعدد من لاعبي الفرق المشاركة.

وتسهم العديد من الجهات في إنجاح الحدث، في مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، فنادق ومنتجعات جنة، اتحاد البولو، وغنتوت لتجهيزات الفروسية ونادي تراث الإمارات، وشرطة أبوظبي والخدمات الطبية، وغيرهم من الجهات المساهمة.

وشهد المؤتمر إجراء قرعة البطولة، حيث يلتقي في الجولة الأولى يوم الأحد بن دري مع «أيه إم» وأبوظبي مع لامار، وتستكمل الجولة الأولى يوم الاثنين بمواجهة غنتوت صاحب الأرض وحامل اللقب مع بهنسالي، فيما تبدأ الجولة الثانية يوم 25 يناير، حيث يلتقي أبوظبي مع أيه إم وغنتوت مع لامار، وفي اليوم التالي يلعب بن دري مع بهنسالي، وتستمر مباريات الدور الأول حتى يوم 29 يناير الجاري.

وطبقاً لنظام التأهل يتم اعتماد تأهل أول 4 فرق في الترتيب للدور نصف النهائي، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، والفائزان يصعدان للمباراة النهائية، فيما يلعب الخامس والسادس على مراكز الترضية.

ونقل سعيد بن حوفان المنصوري تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، للحضور مؤكداً أن النسخة الثالثة والعشرين من البطولة تتميز بمجموعة جيدة من الفرق ومشاركة عدد من اللاعبين المحترفين، وتأتي بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادي، متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها وتخرج في إطار التنافس الشريف والروح الرياضية التي عرفت بها البطولات الماضية، وسيكون ختامها يوم 4 فبراير المقبل بفقرات احتفالية رائعة وسيكون الدخول بالمجان.

وأكد هيثم الجوهري، مدير إدارة المبيعات في فندق ومنتجعات جنة، على استمرار التعاون مع نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ليس فقط في بطولة الإمارات الدولية، بل في أحداث وفعاليات كثيرة على مدار الموسم.