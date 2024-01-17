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الرياضة

92 خيلاً في «الحفل السادس» بمضمار أبوظبي

أبرز الخيول تشارك في السباق (الاتحاد)
18 يناير 2024 00:55

عصام السيد (أبوظبي)

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ينظم نادي أبوظبي للفروسية اليوم، حفل سباقه السادس ضمن أجندة الموسم، والذي سيقام على المضمار العشبي، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس على مدى سبعة أشواط، وتشارك في الأمسية 92 خيلاً، ورصد للفائزين جوائز مالية تبلغ 470 ألف درهم.
ويتصدر «كارفاجيو»، و«بدر السما»، و«كاسر الوثبة»، ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية المبتدئة «إنتاج محلي» وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم.
ويتنافس كل من «أف الصميم»، و«المهند»، و«مؤنس» في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بجوائز تبلغ 80 ألف درهم.
وسيكون «المهزمي»، و«مجد إبرا»، و«تجاري»، أبرز المرشحين في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ جائزته 70 ألف درهم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويسعى «أف سوداني» لمواصلة سلسلة عروضه الجيدة، أمام خصوم قوية ممثلة في «الأفهم»، و«الوزير» في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» القسم الأول، البالغ جائزته 40 ألف درهم.
وبعد فوزه المثير في مضمار جبل علي، يسعى «أف منعوت» لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، ولكنه يواجه خيولاً طامحة في الفوز في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» القسم الثاني، البالغ جائزته 40 ألف درهم.
وسيكون الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة، مسرحاً للقاء متكافئ بين «أف مقام»، و«أنليشد»، و«الزعفرانة»، في السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم.
ويعد الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، من أقوى أشواط التكافؤ، حيث يشتد الصراع بين «مابوتو»، و«إنرجتيك»، و«سولار سينس».

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