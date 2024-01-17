طواف الإمارات.. رحلة «7 نجوم» من الظفرة إلى «قمة حفيت»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل طواف الإمارات للدراجات لنسختي السيدات والرجال، حيث ينطلق طواف السيدات في الثامن من فبراير المقبل حتى 11 من الشهر نفسه، فيما ينطلق طواف الرجال يوم 19 فبراير، ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

وتم كشف النقاب عن مسارات الطواف والقمصان والشركات الراعية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات.

حضر المؤتمر عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وحسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية.

وينطلق طواف السيدات من دبي، وينتهي في أبوظبي، عبر 4 مراحل بمجموع 468 كم، أما طواف الرجال فيقام لمسافة إجمالية تبلغ 980 كم، والتي تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة لمسافة 12.1 كم.

وتقام المرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات يوم الخميس 8 فبراير المقبل بدبي (من دبي ميريكال جاردن - دبي هاربور) لمسافة 122 كم، وتليها المرحلة الثانية في 9 فبراير (من باب النجوم المغيرة في مدينة المرفأ - مدينة زايد لمسافة 133 كم)، ثم المرحلة الثالثة «الجبلية» في 10 فبراير لمسافة 128 كم (من متحف شرطة العين بمدينة العين - إلى قمة جبل حفيت)، ويختتم طواف السيدات مراحله بأبوظبي يوم الأحد 11 فبراير المقبل (من متحف اللوفر أبوظبي - كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي عبر 105 كم تتخلل العديد من المعالم البارزة في أبوظبي).

وخلال المؤتمر الصحفي، تم الإعلان عن رعاة قمصان طواف الإمارات للسيدات 2024، المزود من قبل العلامة الرياضية الإيطالية البارزة (إيلي)، ويكون القميص الأحمر برعاية مياه العين، والقميص الأخضر برعاية تدوير، والقميص الأبيض برعاية برجيل القابضة، والقميص الأسود برعاية الدار.

كما شهد المؤتمر الصحفي أيضاً الإعلان عن المسار الرسمي والقمصان والرعاة للنسخة السادسة من طواف الإمارات 2024، التي تقام خلال الفترة من 19 - 25 فبراير المقبل.

وينطلق سباق الرجال من منطقة الظفرة يوم الاثنين 19 فبراير، عبر المرحلة الأولى لمسافة 143 كم (من الظفرة ووك في مدينة زايد إلى قصر ليوا)، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة لمسافة 12.1 كم) بأبوظبي في جزيرة الحديريات، ثم المرحلة الثالثة في 21 فبراير (من جزيرة المرجان - جبل جيس لمسافة 176 كم)، وينطلق المتسابقون في اليوم التالي 22 فبراير من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بأبرز معالم دبي ووصولاً إلى دبي هاربور لمسافة 173 كم، أما المرحلة الخامسة 23 فبراير (من العقة - أم القيوين لمسافة 182 كم)، وتليها المرحلة قبل الأخيرة في 24 فبراير (من متحف اللوفر أبوظبي إلى كاسر الأمواج)، حيث تتخلل المرحلة أبرز معالم العاصمة أبوظبي لمسافة 138 كم، وتختتم النسخة السادسة من طواف الإمارات بالعين في 25 فبراير لمسافة 161 كم (من بيت محمد بن خليفة المعلم التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي - قمة جبل حفيت).

وترعى الشركة العالمية القابضة القميص الأحمر، فيما ترعى القميص الأبيض نخيل، والأسود شركة بن حمودة.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن طواف الإمارات بشقيه (السيدات والرجال) بات فعالية مرموقة ضمن روزنامة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات، حيث يستقطب الحدثان أبرز الرياضيين العالميين المصنفين الأوائل، وكذلك أبرز الفرق العالمية الشهيرة.

وأوضح العواني أن رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات شهدت العديد من المكتسبات، وخصوصاً بعد دمج طوافي أبوظبي ودبي وإطلاق طواف الإمارات قبل 5 سنوات في عام 2019، حيث سلط الطواف الضوء على أبرز معالم دولة الإمارات، عبر خمس نسخ ماضية شهدت العديد من النجاحات المبهرة.

وقال العواني: «نأمل مع شركائنا في تقديم نسخة استثنائية أخرى من طواف الإمارات، الذي شهد العديد من الأرقام البارزة عبر نسخه الماضية، بدءاً من عدد المتطوعين وجهودهم الجبارة، وساعات البث المباشر عبر القنوات الناقلة، والعائد الاقتصادي، والعائد الاقتصادي الإعلامي، ومروراً بالتحديات التي واجهت الطواف كجائحة كوفيد 19، وكذلك التحديات اللوجستية، التي تم تذليلها بسواعد كوكبة من المنظمين».

وفي الختام قدم العواني الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع الرياضة والرياضيين، ما أسهم بنماء ونهوض هذا القطاع الحيوي، والذي أدى إلى أن تصبح الفعاليات الرياضية العالمية علامات بارزة في الأجندة الرياضية الدولية.

وأوضح محمد سند القبيسي، نائب رئيس اتحاد الدراجات، الدور المهم الذي يقع على عاتق الاتحاد المحلي في نمو وتطوير رياضة الدراجات، ومدى الاستفادة من استضافة سباقات عالمية بالتعاون مع مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، مؤكداً وجود العديد من الأسماء المحلية اللامعة التي تمتلك القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي والعالمي والأولمبي، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدد أندية الدراجات في الإمارات بلغ 17 نادياً، وأكثر من 800 دراج ودراجة، إضافة إلى أكثر من 15 فريقاً من الهواة مسجلين في كشوف الاتحاد.

وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورؤية مجلس إدارة النادي، أسهمت في تحقيق النقلة النوعية، ونمو رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي، ليس على صعيد المنافسة فقط، بل أيضاً على الصعيد المجتمعي عبر استقطاب أكبر عدد من الممارسين، من مختلف المراحل العمرية، موضحاً أن النادي مستمر في تحقيق أهدافه، والاستفادة من استضافة طواف الإمارات بشقيه (الرجال والسيدات)، مشيراً إلى أن النادي أطلق شعاراً يشجع فيه ممارسة ركوب الدراجات نحو غدٍ أفضل.

أما حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، فأكد أن طواف الإمارات - شأنه شأن أي طواف عالمي - يهدف للترويج إلى الدولة المستضيفة، ومعالمها البارزة، لكن ما يميز طواف الإمارات أنه يقام وسط أجواء مناخية مناسبة، وينقل تلفزيونياً إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، ويتابعه أكثر من 10 ملايين شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فابريزيو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في RCS للفعاليات الرياضية ومدير طواف الإمارات: «بناءً على نجاح النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، سنعمل على تنظيم هذا الحدث للمرة الثانية، وهو ما يعد التزاماً بتعزيز نمو رياضة الدراجات الهوائية لدى المرأة في الإمارات».

وأضاف داميكو: «نحن مستعدون للنسخة السادسة من طواف الإمارات 2024، وكذلك الحال بالنسبة لجميع الشركاء، ننتظر بفارغ الصبر وصول الفرق المشاركة وأبطالها العالميين لخوض المراحل السبع، حيث ستوفر المسارات فرصاً للفوز لكافة المتسابقين بمختلف اختصاصاتهم».

الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي سينظّم 3 سباقات مجتمعية للترويج لطواف الإمارات، وبأهداف جعل الرياضة نمطاً للحياة الصحية، يقام أولها يوم السبت الموافق 20 يناير على مسار الوثبة للدراجات الهوائية.