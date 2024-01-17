برعاية حمدان بن زايد.. بطولة الظفرة لجمال الخيول العربية تنطلق اليوم

الظفرة (وام)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق صباح اليوم، النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، «للمرابط الخاصة»، وتستمر 4 أيام على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة.

وتنظم جمعية الإمارات للخيول العربية البطولة التي تشهد مشاركة 550 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 432 مالكاً.

وتم رصد جوائز قيمة للبطولة، بالإضافة إلى تكريم خاص، يتمثل في جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربين المواطنين في منطقة الظفرة التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من فئات البطولة، إضافة إلى جائزة أفضل 5 عارضين مواطنين.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة اليوم، في الساعة العاشرة صباحاً، بفئة المهرات بعمر سنة، موزعة على 5 أقسام «أ، ب، ج، د، هـ»، تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين «أ، ب، ج».

وتستهل فعاليات اليوم الثاني «الجمعة»، بشوط فئة المهرات بعمر 3 سنوات، المكون من قسمين «أ، ب»، تليها فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات «أ، ب» ثم فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق «أ، ب»، ثم تختتم منافسات اليوم الثاني بالقسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنة.

ويشهد اليوم الثالث «السبت» تكملة شوط فئة الأمهار عمر سنة بالأقسام «ب، ج، د»، تليها أشواط فئة الأمهار لعمر سنتين، وهو على 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم القسم «أ» لفئة الأمهار عمر 3 سنوات.

وتفتتح فعاليات اليوم الرابع والأخير «الأحد»، بتكملة فئة الأمهار عمر 3 سنوات القسم «ب»، تليها فئة الفحول عمر 4 -6 سنوات، موزعة على 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم آخر الأشواط التأهيلية المخصص لفئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق، وهو على قسمين «أ، ب».

وتبدأ بعدها أشواط البطولات الـ6، وهي المهرات عمر سنة، والمهرات عمر 2-3 سنوات، والأمهار بعمر سنة، والأمهار عمر 2- 3 سنوات، والأفراس، وأخيراً الفحول.

وتوجه خليفة النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه المتواصل للخيول العربية الأصيلة، وتوجيهاته بإقامة هذه البطولة؛ بهدف تشجيع الملاك والمربين من أصحاب المرابط الخاصة على تطوير إنتاجهم للمنافسة في مستويات أعلى، فضلاً عن تكرمه بتخصيص جوائز قيمة للبطولة، وجوائز تحفيزية خاصة مصاحبة لها، ودعم الكوادر المواطنة بتخصيص جوائز لأفضل 5 عارضين إماراتيين.

وقال، إن البطولة تهدف لدعم وتشجيع ملاك الخيل العربية الأصيلة في منطقة الظفرة، وأحدثت بالفعل النسخ الماضية حراكاً كبيراً وسط ملاك المرابط الخاصة بالمنطقة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة، وكذلك الدعم الكبير لهم.

وأكد خليفة النعيمي اكتمال الاستعدادات لخروج البطولة في نسختها الرابعة بـ «حلة» رائعة، تنال رضا الملاك والمربين المشاركين، وتعكس جمال المنطقة التي تستضيف الحدث، مشيراً إلى أن البطولة حققت نجاحات كبيرة خلال نسخها الماضية في جميع النواحي، لا سيما الأرقام القياسية لأعداد الخيول المشاركة.