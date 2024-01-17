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الرياضة

باولو بينتو: جاهزون لتحقيق هدفنا بـ«النقطة السادسة»

باولو بينتو
18 يناير 2024 00:55

الدوحة (الاتحاد)

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أعلن باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الوطني، اكتمال استعدادات «الأبيض» لخوض مباراة الجولة الثانية أمام منتخب فلسطين، مؤكداً أن التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن المنتخب بات جاهزاً لخوض اللقاء.
وذكر المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن مواجهة المنتخب الفلسطيني تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للأبيض، متوقعاً مباراة صعبة لأنها أمام منافس قوي من الناحية البدنية، ويملك لاعبين مميزين على مستوى خط الدفاع والهجوم وعلى الأجنحة.
وقال: «من المهم الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة، وإلا لن يكون سهلاً الحصول على بطاقة التأهل، نحن نعرف المنافس، ونثق أنها ستكون مباراة صعبة، ليس لجودة المنافس فقط، ولكن لأن ردة فعلهم بعد الخسارة الأولى يتوقع أن تكون قوية».
وأضاف: «الإعداد للمباراة سار بصورة جيدة، وسنرى الأمور المتاحة بالنسبة لنا، لدينا بعض الأشياء التي يجب تحسينها، والخطة قد تختلف قليلاً حسب الخيارات المتاحة من اللاعبين، نعمل باستمرار على تحليل الموقف ونخطط وفقاً لذلك للحصول على النقاط».
وتحدث المدرب عن إصابة الحارس الشاب خالد توحيد، مبيناً أنه حارس صغير السن، ويملك إمكانات جيدة، وأنه لاعب واعد يحتاج إلى مزيد من فرص المشاركة والظهور في المباريات الرسمية، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.
ورداً على سؤال حول تأثير وجود عدد كبير من الجماهير الفلسطينية لمساندة منتخبها قال بينتو: «هذا الأمر لن يؤثر في أداء المنتخب، لاعبونا يملكون الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف، أعلم أن هناك لاعبين صغاراً في السن، ربما يشاركون للمرة الأولى في مثل هذه البطولات، هي فرصة بالنسبة لهم لتقديم أنفسهم بالصورة المطلوبة وأتمنى لهم التوفيق».

باولو بينتو
الأبيض
فلسطين
المنتخب الوطني
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