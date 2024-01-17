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الرياضة

«الأبيض».. موعد مع التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا

منتخبنا يلاقي فلسطين بطموح التأهل المبكر إلى الدور الثاني لكأس آسيا (الاتحاد)
18 يناير 2024 00:56

معتز الشامي (دبي)

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يدخل منتخبنا الوطني مباراته الثانية في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بقطر، عندما يلاقي فلسطين في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، بالمجموعة الثالثة بدوافع الفوز، لتأكيد أفضلية الأداء والحضور القوي في محفل القاري في نسخته الحالية.
ويبحث الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة البرتغالي باولو بينتو، عن «العلامة الكاملة»، بالفوز، ورفع الرصيد إلى 6 نقاط، تضمن حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بينما وفق لغة الأرقام، يكون التعادل مفيداً أيضاً لضمان فرصة التأهل إلى الدور الثاني، من بين أفضل منتخبات صاحبة الترتيب الثالث، ولكن لا يرغب المنتخب في الدخول في «لعبة الحسابات»، وهو ما شدد عليه بينتو في محاضرته للاعبين، عندما أكد أهمية اللعب من أجل الفوز في كل مباراة، مهما كان وضع المنافس أو درجة جاهزيته، كونه لا يفضل لعبة حسابات التأهل، ولكنه يحب أن يكون ضمن الصاعدين لكل مرحلة، من دون النظر إلى الحسابات الرقمية المساعدة، حال التعادل أو خلافه.
ويلعب «الأبيض» مواجهة اليوم بتكتيك يختلف عن الظهور الأول أمام هونج كونج، والذي لجأ فيه بينتو إلى تغييرات في التشكيلة، بعدم الدفع منذ البداية بكل من علي صالح، ويحيى الغساني، وعلي مبخوت، فيما أشرك بكايو وليما وسلطان عادل «الثلاثي الهجومي»، بخلاف زايد سلطان وبدر ناصر في الدفاع. ويتوقع أن يعود بعض الأساسيين إلى التشكيلة في لقاء اليوم، الذي يحتاج إلى لاعبين أصحاب الخبرات للتعامل مع قدرات منتخب فلسطين الذي يضم لاعبين يملكون الخبرات الدولية، واستغلال الثغرات ونقاط الضعف، حيث ارتفعت مؤشرات عودة علي صالح وعلي مبخوت إلى التشكيلة، بالإضافة إلى خالد الهاشمي في الدفاع.
ويسعى «الأبيض» لاستغلال الثغرات التكتيكية في منتخب فلسطين، لاسيما من حيث غياب التمركز في الكرات العرضية، والهجمات عبر الأطراف، ما يستدعي ضرورة تركيز المنتخب على تلك السلبيات الفنية في أداء المنافس، مع نقل الكرات سريعاً إلى الأمام، وهو ما ركز عليه المدرب البرتغالي، الذي طالب اللاعبين بضرورة التحلي بالحذر، وعدم ترك المساحة للمنافس، مع الضغط من مختلف أرجاء الملعب، ومحاولة «خلخلة» الدفاع المتوقع من منتخب فلسطين الذي يبحث عن «النقطة» لعلها تحيي آماله في المرور إلى المرحلة التالية من البطولة.
وحذر بينتو لاعبي المنتخب، من الانخداع بخسارة منتخب فلسطين أمام إيران 1-4 في الجولة الأولى للمجموعة، وهي النتيجة التي لا يجب أن تصيب لاعبي منتخبنا بالثقة الزائدة، وإنما بالتركيز واحترام المنافس، والاستعداد القوي للمباراة، وذلك لأن منتخب فلسطين يقاتل على «النقطة» من أجل التعويض، وإسعاد جماهيره، وهو ما يجعله مثل «الأسد الجريح» في اللقاء المرتقب اليوم.

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