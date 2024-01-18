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الرياضة

جيرونا يتأهل وفالنسيا يودع في كأس إسبانيا

جيرونا يتأهل وفالنسيا يودع في كأس إسبانيا
18 يناير 2024 08:06

مدريد (أ ف ب)

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تأهّل جيرونا متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم إلى ربع نهائي الكأس، بفوزه على رايو فايكانو 3-1.
وهو الفوز الثالث عشر في آخر 16 مباراة لجيرونا الذي يقدّم موسماً استثنائياً سمح له باعتلاء صدارة ترتيب الدوري.
تقدّم الفريق الكاتالوني عبر الأوروجوياني كريستيان ستواني «15 و19 من ضربة جزاء» ودالي بليند «26»، وقلّص الفرنسي راندي نتيكا النتيجة «36».
وتغلّب سلتا فيجو على مضيفه فالنسيا 3-1، ليبلغ الدور ذاته، افتتح الأميركي لوكا دي لا توري التسجيل للضيوف في الدقيقة 13، وأضاف اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الثاني من ضربة جزاء «18»، قبل أن يقلّص بيبيلو النتيجة من ركلة جزاء أيضاً «29»، وسجل دوفيكاس هدف الاطمئنان لفريقه والثاني الشخصي له، قبل عشر دقائق على نهاية المباراة .
ومُني فالنسيا الذي يحتل المركز الثامن في الدوري بخسارة مفاجئة، بعد فوزه بأربع مبارياتٍ متتالية في الدوري والكأس.
وتغلّب ريال سوسيداد على مضيفه أوساسونا بهدفٍ سجّله ميكيل أويارسابال من ضربة جزاء في الدقيقة 57، وطُرد أليخاندرو كاتينا مدافع أوساسونا في الدقيقة 56.
وكان إشبيلية قد تأهّل إلى الدور عينه، بعد تخطّيه خيتافي 3-1، كما فاز أتلتيك بلباو على ألافيس 2-0 وريال مايوركا على تينيريفي 1-0، بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين.
ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الأخيرة من الكأس المحلية بفوزه على أوساسونا 2-1.

 

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