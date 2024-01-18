وفاة ميلوييفيتش بأزمة قلبية في «حفل عشاء»

ميامي (أ ف ب)



أعلن جولدن ستايت ووريرز وفاة مساعد مدربه ديان ميلوييفيتش «46 عاماً»، جراء إصابته بأزمة قلبية خلال عشاء للفريق.

وكان المدرب الصربي الذي لعب في إسبانيا وتركيا، وكذلك في وطنه، حيث بدأ مسيرته التدريبية، قد انضم إلى طاقم المدرب ستيف كير في عام 2021، وفاز معه بلقب الدوري في العام التالي.

قال ووريرز في بيان «على الرغم من جهود إنقاذ حياته» توفيَ في وقت متأخر من صباح الأربعاء، بعد أن انهار ليلة الثلاثاء، خلال حفل عشاء خاص في ولاية يوتا، حيث كان من المقرر أن يلعب ووريرز أمام يوتا جاز مساء الأربعاء.

من ناحيته، قال كير «لقد دمّرنا للغاية رحيل ديان المفاجئ، هي ضربة صادمة ومأساوية، لكل من يرتبط بووريرز ووقتاً صعباً للغاية لعائلته وأصدقائه وجميعنا الذين كان لدينا متعة لا تصدق في العمل معه».

وأضاف «بالإضافة إلى كونه مدرباً رائعاً لكرة السلة، كان ديان واحداً من أكثر الناس إيجابية وجمالًا الذين عرفتهم على الإطلاق، وهو شخص جلب الفرح والنور إلى كل يوم بشغفه وطاقته، وإننا نحزن من أجل زوجته ناتاسا وطفليهما نيكولا وماسا، خسارتهم لا يمكن تصورها».

وضمن السياق عينه، قال مفوّض الدوري آدم سيلفر «تنعي الرابطة الوطنية لكرة السلة الرحيل المفاجئ لمساعد مدرب جولدن ستايت ديان ميلوييفيتش، الزميل المحبوب والصديق العزيز للكثيرين في مجتمع كرة السلة العالمي».

وأضاف «بالإضافة إلى الفوز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين عام 2022، في موسمه الأول مع فريق ووريرز، وتوجيه بعض أفضل اللاعبين في العالم، كان لدى ديان مسيرة لعب دولية مثقلة بالانتصارات، وكان مدرباً متميزاً في موطنه صربيا».

وقال «تعازينا القلبية لزوجته ناتاسا وطفليهما نيكولا وماسا ونادي ووريرز، خلال هذا الوقت المأساوي».

وكانت الرابطة أعلنت في وقت سابق عن تأجيل مباراة ووريرز ومضيفه يوتا جاز بعد دخول ميلوييفيتش إلى المستشفى، ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة المؤجلة.

وشغل ميلوييفيتش أيضاً منصب المدرب المساعد لمنتخب بلاده، وعمل خلال فترة وجوده في أوروبا، مع عدد من نجوم الدوري الأميركي للمحترفين، بما في ذلك مواطنه نيكولا يوكيتش.

واستمرت المسيرة الاحترافية لميلوييفيتش الذي توّج مع منتخب يوغوسلافيا بطلاً لأوروبا عام 2001، لاعباً 15 عاماً، اختبر خلالها دوريات صربيا وإسبانيا ومونتينيجرو وتركيا.