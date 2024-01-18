إيفرتون ينجح في «الإعادة»!

لندن (أ ف ب)



عوّض إيفرتون إخفاقاته في الفترة الأخيرة، ببلوغه الدور الرابع لكأس إنجلترا لكرة القدم، عقب فوزه على كريستال بالاس 1-0، في مباراة الإعادة.

ويدين إيفرتون بفوزه إلى لاعب الوسط البرتغالي أندريه جوميش الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 42، وانتهت المواجهة الأولى بين الفريقين بالتعادل السلبي في الرابع من الشهر الحالي.

وهو الفوز الأوّل لفريق مدينة ليفربول الثاني، بعد ست مباريات لم يذق خلالها طعم الانتصار في جميع المسابقات «ثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم»، إذ يعود فوزه الأخير إلى 16 ديسمبر على حساب بيرنلي 2-0 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

وتنفّس إيفرتون الصعداء أخيراً، وهو الذي يقبع في المركز السابع عشر في الدوري برصيد 17 نقطة.

وتأهّل نوريتش سيتي من الدرجة الثانية إلى الدور عينه، بعد تغلّبه على بريستون روفرز من الدرجة الثالثة 3-1.

سجل ثلاثية نوريتش البرازيلي جابريال سارا «53»، والأيرلندي آدم إيداه «59 من ضربة جزاء»، والأسكتلندي كيني ماكلين «87»، ولوك ماك كورنيك هدف روفرز «20».

وحجز نوتنجهام فوريست مقعده، بفوز متأخر على بلاكبول من الدرجة الثالثة 3-2، بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

سجّل الأيرلندي أندرو أوموباميديلي «16»، والبرازيلي دانيلو «46»، والنيوزيلندي كريس وود «110» لنوتنجهام، وألبي مورجان «61»، والأسكتلندي كايل جوزف «78» لبلاكبول.