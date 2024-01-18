«تلميذ مورينيو» يترشح لرئاسة بورتو

لشبونة (أ ف ب)



أعلن البرتغالي أندريه فيلاش-بواش مدرب بورتو السابق، ترشحه لرئاسة النادي، خلال الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

ومن المرجّح أن يتنافس المدرب «46 عاماً»، والذي قاد بورتو في موسم 2010-2011، لتحقيق ثلاثية الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» والدوري وكأس البرتغال، ضد خورخي نونو بينتو دا كوستا «86 عاماً» الذي يرأس النادي منذ أبريل 1982، ويعتبر أحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم البرتغالية.

وقال فيلاش-بواش خلال تقديم ترشحه «أنا مرشّح لرئاسة نادي بورتو«.

وأكد فيلاش-بواش، التلميذ السابق لمواطنه جوزيه مورينيو «المقال» أخيراً من مهامه مع روما الإيطالي، نيّته الترشح للرئاسة في نوفمبر، واشتكى من تعرضه للترهيب من قطاعات من القاعدة الجماهيرية.

ووعد مدرب تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين وزينيت سان بطرسبرج السابق، والذي فاز معه بلقب الدوري الروسي، بتحديث النادي وإنشاء فريق للسيدات.

ولم يستلم فيلاش-بواش أي منصب تدريبي منذ رحيله عن مرسيليا الفرنسي في فبراير 2021.

وقبل انضمامه إلى مرسيليا، أشرف على تدريب فريق شنغهاي اس آي بي جي الصيني لعام واحد.