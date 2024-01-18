راتكليف حذر «الشياطين» من «نفاذ الصبر»!

لندن (أ ف ب)



حذّر الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مانشستر يونايتد، من سحب عرضه لشراء حصّة أقليّة في النادي، في حال لم تتم الصفقة قبل عيد الميلاد الماضي، وفقاً لوثائق مالية نشرها سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأعلن «الشياطين الحمر» عشيّة عيد الميلاد، أنه توصّل إلى اتفاق ٍ مع شركة إينيوس التي يترأسها راتكليف، لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي، بمجرّد استكمال الإجراءات التنظيمية.

واستحوذ البريطاني الذي يُشجّع مانشستر يونايتد من صغره، على 25 في المئة من أسهم النادي مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

وكشفت الوثائق الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن أن رئيس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس كان قد نفد صبره قبل إتمام الصفقة.

وقبل أسبوعٍ من عيد الميلاد، منحت شركة راتكليف «تراوليرز ليميتيد»، يونايتد، موعداً نهائياً في 25 ديسمبر للموافقة على عرضها الأفضل والنهائي، أدى ذلك إلى اجتماعٍ غير رسميّ لمجلس الإدارة في 22 ديسمبر ومفاوضات حادّة، بما يخصّ ردود الفعل من مقدّمي العرض».

وأشار ممثّلو مجلس الإدارة إلى أن راتكليف يمكنه أن يقرر سحب العرض، في حال لم يكن مجلس الإدارة جاهزاً للمضي قدماً في 25 ديسمبر.

ووافق مجلس الإدارة على عرض راتكليف في 24 ديسمبر، ليتم وضع حدّ للملحمة التي بدأت حين عرض مالكو يونايتد، عائلة جلايزر الأميركية، النادي للبيع في نوفمبر 2022.

وأبرم راتكليف صفقة لشراء 25 في المئة من أسهم الفئة «ب» التي تمتلكها عائلة جلايزر ونحو 25 في المئة من جميع أسهم الفئة «أيه»، علماً أن سعر السهم الواحد يبلغ 33 دولاراً.