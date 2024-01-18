الأهلي المصري يعسكر في الإمارات



القاهرة (د ب أ)



قرر الجهاز الفني للأهلي المصري السفر يوم السبت إلى الإمارات، لإقامة معسكر مغلق، بسبب توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي.

وذكر المركز الإعلامي للأهلي المصري، أن محمود الخطيب رئيس النادي، والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة، كلف خالد بيبو مدير الكرة للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول في الإمارات خلال معسكر الفريق المقرر إقامته من 20 إلى 28 يناير الجاري. وحرص بيبو على إنهاء الترتيبات اللازمة للمعسكر، ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية، والأمور التنظيمية خلال المعسكر.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات يوم السبت، على أن تتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.

يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز متوقفة في الوقت الحالي، بسبب مشاركة منتخب الفراعنة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار.