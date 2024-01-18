مناقصة لبيع حقوق البث لمونديال 2026 و2030

القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طرح مناقصة لبيع حقوق البث التلفزيوني في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، لوسائل الإعلام لنسختي كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.

وذكر «الفيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه يهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من الجماهير، وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للمشجعين في كأس العالم.

وأضاف أنه تحدد يوم 20 فبراير المقبل حداً أقصي لتقديم الوسائل الراغبة في الحصول علي حقوق البث التليفزيوني لنسختي المونديال المقبلتين.

وأوضح أنه من خلال بيع الحقوق الإعلامية لبطولات كرة القدم، يحقق «الفيفا» دخلاً ضرورياً لدعم وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم.