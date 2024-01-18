«عربي الجامعات» يجتمع في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، اجتماعه العاشر، يوم الجمعة، بفندق ميلينيوم الروضة في أبوظبي، بحضور سعيد الحساني رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، ويتصدر أجندة الاجتماع عدد من المواضيع المهمة، يتقدمها مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي، ومناقشة ما أسفر عنه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وانتخابات المكتب التنفيذي في جنيف خلال نوفمبر الماضي، وشارك فيها 115 دولة، وشهدت تقدم 4 مرشحين عرب للمكتب التنفيذي، حيث نجح الإماراتي علي مسرى الظاهري، واللبناني سامي قرة بتيان، في حجز مقعديهما، فيما لم يحالف التوفيق السعودي الدكتور خالد المزيني، والليبي طارق حشاد.

ويتطرق الاجتماع أيضاً إلى استضافة الملتقى الطلابي العربي الثاني والمؤتمر العلمي، وبطولات الاتحاد العربي للعام الحالي الذي تقام خلاله 4 مسابقات، هي دورة الألعاب الشاطئية بالمغرب في أبريل المقبل، والبطولة العربية للتايكواندو في الأردن خلال سبتمبر، والبطولة العربية للسلة بتونس في نوفمبر، وأخيراً بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات في ديسمبر، بينما يتم مناقشة خريطة المسابقات عام 2025.

وأكد الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد، أن مهمة الاجتماع وضع خريطة واضحة للبرامج والفعاليات خلال العامين المقبلين، والعمل على توحيد جبهة عربية قوية، تكون قادرة على ترجيح كفة المرشحين العرب في انتخابات الاتحادات القارية والاتحاد الدولي.

وأشار الحساني إلى أن مسودة التفاهم مع الاتحاد الآسيوي التي يتم طرح بنودها خلال الاجتماع، تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك مع الاتحادات القارية، وبشكل خاص الاتحادين الآسيوي والأفريقي اللذين يمثلان المحيط المشترك للعرب، فضلاً على أن إقامة البطولات المشتركة مع هذه الاتحادات، يمثل إضافة جيدة لنشاط الاتحاد.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي، أن هناك العديد من المواضيع المهمة على أجندة المكتب التنفيذي، مؤكداً أن الاتحاد حقق العديد من المكاسب الإدارية والرياضية، ويتطلع إلى المزيد في الفترة المقبلة.