شفيونتيك تعود من «الطائرة»!



ملبورن (أ ف ب)



عادت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، من بعيد لتتأهل الى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الأميركية دانييل كولينز الثانية والستين 6-4 و3-6 و6-4.

وبعدما عانت لبلوغها الدور الثاني في مستهل مشوارها نحو لقب أول في ملبورن، وخامس في البطولات الكبرى بفوزها على الأميركية الأخرى صوفيا كينن، في إعادة لنهائي بطولة رولان جاروس 2020 الذي خاضته الأخيرة، بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة في بداية ذلك العام، كانت شفيونتيك قاب قوسين أو أدنى من انتهاء مشوارها في البطولة الأسترالية، بعدما كانت متخلفة 1-4 في المجموعة الثالثة الحاسمة ومنافستها متقدمة 40-0 في الشوط السادس على إرسال البولندية.

لكن ابنة الـ22 عاماً رفضت أن ينتهي مشوارها عند الدور الثاني للمرة الأولى، منذ مشاركتها الأولى في البطولة عام 2019، وعادت من بعيد، وفازت بالأشواط الخمسة التالية لتحسم المجموعة 6-4، وتنهي اللقاء لمصلحتها في ثلاث ساعات و4 دقائق.

وعلقت البولندية على عودتها في المجموعة الحاسمة، قائلة لا أعرف كيف تمكنت من العودة، كنت بصراحة في المطار، أي أنها لم تكن مؤمنة حتى بقدرتها على تعويض هذا التخلف.

وتابعت «كنت مسيطرة على زمام الأمور، ثم بدأت تلعب بسرعة مضاعفة، خلال دقائق عدة، خلال نقاط عدة، لم أكن أعرف كيف أرد، ولكن كنت أدرك أنه سيكون من الصعب على كولينز المحافظة على هذا المستوى من الأداء السريع».

وتلتقي شفيونتيك التي تبقى أفضل نتيجة لها في أستراليا المفتوحة وصولها إلى نصف النهائي عام 2022، فيما ودعت من الدور الرابع العام الماضي، في اختبارها المقبل التشيكية ليندا نوسكوفا التي تغلب بدورها على الأميركية الأخرى ماكارتني كيسلر 6-3 و1-6 و6-4، على أمل أن تواصل البولندية سلسلة انتصاراتها المتتالية التي بلغت 18، منذ خروجها من ربع نهائي دورة طوكيو في 29 سبتمبر على يد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

ولم تكن حال الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادساً عند الرجال، أفضل من شفيونتيك إذ عانى أكثر منها بكثير، كي يبلغ الدور الثالث، بفوزه على السلوفاكي لوكاس كلاين 7-5 و3-6 و4-6 و7-6 و7-6 .

واحتاج ابن الـ26 عاماً إلى أربع ساعات ونصف الساعة، كي يحسم هذه المباراة الشاقة ضد لاعب صاعد من التصفيات ومصنف 163 عالمياً، ويبلغ الدور الثالث من هذه البطولة التي وصل فيها إلى نصف النهائي عام 2020 وربع النهائي في العام التالي.

ويلتقي وصيف فلاشينج ميدوز لعام 2020 في الدور المقبل الأميركي أليكس ميتشلسن الفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا الثاني والثلاثين 4-6 و6-3 و6-4 و6-4.

كما عانى النرويجي كاسبر رود الحادي عشر للتأهل إلى الدور ذاته بفوزه على الأسترالي ماكس بورسيل 6-3 و6-7 و6-3 و3-6 و7-6 في ثلاث ساعات و50 دقيقة.

ويلتقي النرويجي الذي وصل إلى نهائي ثلاث بطولة كبرى «رولان جاروس عامي 2022 و2023 وفلاشينج ميدوز عام 2022»، في الدور المقبل البريطاني كاميرون نوري التاسع عشر الذي تغلب بدوره على الإيطالي جوليو زيبييري بصعوبة بالغة أيضاً 3-6 و6-7 و6-2 و6-4 و6-4 في ثلاث ساعات و36 دقيقة.