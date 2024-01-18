«أبوظبي للشطرنج» يُكرم «أصحاب الإنجازات»

مصطفى الديب (أبوظبي)



كرم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لاعبيه الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، في المشاركات القارية والعربية والمحلية.

وسطر أبناء النادي أكثر من إنجاز في عام 2023، خلال مشاركاتهم القارية والعربية، فضلاً عن المحلية، حيث حصدوا 9 ذهبيات، و4 فضيات و4 برونزيات.

وضمت قائمة المكرمين لاعبة النادي والمنتخب روضة السركال، لحصولها على العديد من الإنجازات المشرفة، حيث فازت بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة «فئة أفضل رياضية إماراتية»، بجانب «الذهبية» في بطولة آسيا للهواة فئة السيدات، وذهبية الفرق في دورة الألعاب العربية بالجزائر، وذهبية بطولة الإمارات للشطرنج الدوري العام للفتيات «فئة 18 سنة»، وذهبية بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف «فردي السيدات»، وفضية دورة الألعاب العربية «فردي السيدات»، إضافة إلى برونزية آسيا لفئة الفتيات.



وشمل التكريم عمران أحمد الحوسني لحصوله على ذهبيتين في بطولة الإمارات للشطرنج السريع فئة الرجال، ولطيفة محمد الدرمكي، لحصدها الذهبية في بطولة الإمارات للشطرنج «فئة الفتيات»، وذهبية بطولة الإمارات للشطرنج الدوري العام «فئة الفتيات»، واللاعبة روضة غالب العفيفي، لنيلها ذهبية بطولة الإمارات للشطرنج «فئة البراعم» 10 سنوات، وذهبية بطولة الإمارات للشطرنج الدوري العام للبراعم «فئة 10 سنوات».



وضمت القائمة راشد أبوبكر الحميري، لحصوله على «الذهبية» في بطولة الإمارات للشطرنج للناشئين «فئة 14 سنة»، وفضية بطولة الإمارات للشطرنج الدوري العام «فئة الناشئين 14 سنة»، وحمدان إدريس الحامد، لحصوله علي ذهبية بطولة الإمارات للشطرنج «فئة الشباب 16 سنة»، ونورة محمود الخوري، لنيلها الميدالية الذهبية في بطولة الإمارات للشطرنج الدوري العام «فئة الفتيات 18 سنة»، بجانب فضية بطولة الإمارات للشطرنج «فئة الفتيات 16 سنة»، وحميدان محمد الزعابي، لحصوله على الميدالية الفضية، في بطولة للشطرنج الدوري العام للناشئين «فئة 14 سنة»، إضافة إلى برونزية بطولة الإمارات للشطرنج «فئة الناشئين 14سنة»، وشمسة عامر الطالعي، لحصولها على برونزية بطولة الإمارات للشطرنج «فئة الفتيات 16 سنة»، وسيف غالب العفيفي صاحب الميدالية الفضية في بطولة الإمارات للشطرنج فئة «البراعم 8 سنوات»، وفضية بطولة الإمارات للشطرنج الدوري العام للبراعم فئة 10 سنوات، وإسكندر علي البلوشي لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة الإمارات للشطرنج الدوري العام للبراعم فئة 10 سنوات، وبرونزية بطولة الإمارات للشطرنج فئة البراعم 8 سنوات.

وتم تكريم فريق النادي الحاصل على الميدالية الذهبية في الدوري العام للفتيات، والمكون من روضة عيسى السركال، لطيفة محمد الدرمكي، شمسه عامر الطالعي، نورة محمود الخوري، الريم حسن الحمادي، آندريا باتاشاريا، ريحا مريم ساهين، ميرا عبد العزيز عيدروس، وهاجر عمير الطالعي، بجانب تكريم لاعبات فريق النادي لحصولهن على الميدالية الذهبية في بطولة الدوري العام للبراعم، وهن روضة غالب العفيفي، سارة عبد العزيز آل علي، سلامة حسن الحمادي، عالية فهد الحرازي، لطيفة الحمادي، ماسة رافع.



وتضمن التكريم فريق النادي الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة الدوري العام فئة الناشئين، والمكون من راشد أبوبكر الحميري، حميدان محمد الزعابي، أناث ناريانان، حسين الحسني، حمد الحسني، عبد الله عتيق الرميثي، فهد عبد العزيز آل علي، بجانب فريق النادي الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة الدوري العام فئة البراعم الذي يضم سيف غالب العفيفي، إسكندر البلوشي، أبهيناف بيني، ثاني فيصل الخوري، ذياب عنتر البلوشي، عبد الله عارف البوسعيدي.

وحرصت إدارة النادي على تكريم المدربين الذين أسهموا في حصول النادي على الإنجازات المتميزة، وهم آدم طوخاييف وفؤاد الطاهر وماريا جيفورجيان.

ووجه حسين عبد الله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعم سموه ورعايته للنادي، وجميع المنتسبين إليه، وهو ما أسهم في النهوض بلعبة الشطرنج على المستويات كافة، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة وراء النجاحات.

وأشاد بما حققه النادي من إنجازات، موجهاً الشكر لجميع طاقم العمل الذي قام بدوره على الوجه الأكمل، من أجل الصعود على منصات التتويج، وحصد كل هذه الإنجازات.