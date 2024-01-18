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الرياضة

«ضربة جولف» تحبس الأنفاس من «قمة أتلانتس»

«ضربة جولف» تحبس الأنفاس من «قمة أتلانتس»
18 يناير 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد) 
 
دشن لاعب الجولف العالمي والمصنّف الثاني عالمياً، روري ماكلروي، ضربة تحبس الأنفاس من على قمة فندق أتلانتس ذا رويال الشهير في دبي لبدء العد التنازلي لانطلاق منافسات البطولة في نادي الإمارات للجولف، وتمثل هذه الضربة انطلاقة تاريخية لبطولة الجولف الأعرق في المنطقة، والتي من المتوقع أن تشهد منافسات شائقة بين مجموعة واسعة من نجوم الجولف العالميين.
وبعد تحقيقه لقب البطولة في الأعوام 2009 و2015 و2023، يسعى النجم العالمي روري ماكلروي للدفاع عن لقبه ورفع كأس الدلة الشهير للمرة الرابعة خلال مسيرته الرياضية، ليكون بذلك اللاعب الأول على الإطلاق الذي يحقق لقب البطولة أربع مرات.
وأعرب ماكلروي عن حماسه للمشاركة في منافسات البطولة قائلاً: «سعيد بعودتي إلى ملعب المجلس نهاية هذا الأسبوع، إذ أحمل الكثير من الذكريات المميزة في هذا المكان، خاصة النهاية الرائعة لنسخة العام الماضي من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. تحتل مدينة دبي مكانة خاصة في قلبي والتطور الديناميكي لها هو أمر مذهل حقاً، إذ إن الإطلالة من حيث نقف هنا هي أفضل شهادة على هذا الأمر. وأتطلع بفارغ الصبر للمشاركة في منافسات البطولة نهاية هذا الأسبوع».
وخلال منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، سيواجه روري ماكلروي مجموعة من نخبة لاعبي الجولف من حول العالم في نادي الإمارات للجولف، ومن بينهم بادريج هارينجتون وفرانشيسكو موليناري، الفائزان ببطولات جولف عالمية كبرى، وأبطال كأس رايدر، لوك دونالد وتومي فليتوود وتايريل هاتون. 

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