«أجانب دورينا».. ظهور إيجابي «آسيوياً» ومخيب في «كأس أفريقيا»
«أجانب دورينا».. ظهور إيجابي «آسيوياً» ومخيب في «كأس أفريقيا»
18 يناير 2024 14:00
معتصم عبدالله (دبي)
وشهدت المباراة التي جمعت كوريا الجنوبية والبحرين 3-1 الاثنين الماضي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا، المواجهة الأولى لـ «سفراء دورينا»، بعدما شارك بارك يونج وو لاعب «محاربي التايجوك»، والعين ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده قبل استبداله في الدقيقة 82، فيما ضمت تشكيلة «الأحمر البحريني» علي مدن لاعب عجمان، والذي شارك بدوره أساسياً لـ 82 دقيقة، وتلقى الثنائي بارك ومدن بطاقة صفراء في أول مباراة. واكتفى عبدالله عبدلاييف لاعب منتخب أوزبكستان ونادي خورفكان بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة منتخب بلاده الأولى أمام سوريا 0-0 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، فيما شارك عمر خربين مهاجم «نسور قاسيون» ولاعب الوحدة بديلاً لمدة 20 دقيقة في الشوط الثاني للمباراة ذاتها. وعلى النقيض من المشاركة الإيجابية في الجولة الأولى في دور المجموعات لـ «كأس آسيا»، بدا ظهور «أجانب دورينا» مخيباً للآمال في «أمم أفريقيا»، والذي اقتصر على 28 دقيقة فقط لأبوبكر كمارا مهاجم منتخب موريتانيا ولاعب الجزيرة، في مباراة «المرابطين» أمام بوركينا فاسو 0-1 الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولي للمجموعة الرابعة. وعلى غرار مشاركته المحلية مع «فخر أبوظبي»، والتي اقتصرت على 20 دقيقة في المواجهة أمام الوحدة 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، اكتفى المهاجم صاحب الـ 28 عاماً، بلعب 28 دقيقة في مباراة بوركينا فاسو قبل خروجه مصاباً. في المقابل، جمعت «دكة البدلاء» في مباريات الجولة الأولى الثلاثي يوسف نياكاتي مهاجم منتخب مالي وبني ياس، وإديلسون بورجيس مدافع منتخب الرأس الأخضر ولاعب البطائح، وآرون تيشيبولا لاعب منتخب الكونغو وحتا. وحقق منتخب مالي الفوز على جنوب أفريقيا 2-0 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، فيما فجر منتخب الرأس الأخضر المفاجأة بفوزه على غانا بنتيجة 2-1، في المجموعة الثانية، وتعادل منتخب الكونجو الديمقراطية مع نظيره زامبيا 1-1 في المجموعة السادسة.
كأس آسيا 82: بارك يونج وو لاعب منتخب كوريا الجنوبية ونادي العين 82: علي مدن لاعب منتخب البحرين ونادي عجمان 46: مهدي قايدي لاعب منتخب إيران ونادي اتحاد كلباء «أساسي وسجل هدفاً» 20 دقيقة: عمر خربين لاعب منتخب سوريا ونادي الوحدة «بديل» 0: عبدالله عبدلاييف لاعب منتخب أوزبكستان ونادي خورفكان «على الدكة»
كأس أفريقيا
28: أبوبكر كمارا لاعب منتخب موريتانيا ونادي الجزيرة «خرج للإصابة» 0: يوسف نياكاتي مهاجم منتخب مالي ونادي بني ياس «على الدكة» 0: إديلسون بورجيس مدافع منتخب الرأس الأخضر ولاعب البطائح «على الدكة» 0: آرون تيشيبولا لاعب منتخب الكونجو ونادي حتا «على الدكة»