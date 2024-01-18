الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أجانب دورينا».. ظهور إيجابي «آسيوياً» ومخيب في «كأس أفريقيا»

«أجانب دورينا».. ظهور إيجابي «آسيوياً» ومخيب في «كأس أفريقيا»
18 يناير 2024 14:00

معتصم عبدالله (دبي)

  •  تباين ظهور «سفراء دوري أدنوك للمحترفين»، من اللاعبين الأجانب في المشاركات مع منتخبات بلدانهم في مباريات الجولة الأولى لبطولتي «كأس آسيا» المقامة حالياً في قطر، ونهائيات «كأس أفريقيا»، والتي تجري مبارياتها على ملاعب كوت ديفوار.
    وتضم قائمة «سفراء دورينا» في البطولتين، 9 أسماء من اللاعبين الأجانب، بينهم 5 في كأس آسيا وهم، بارك يونج وو لاعب العين ومنتخب كوريا الجنوبية، وعمر خربين مهاجم الوحدة ولاعب منتخب سوريا، ومهدي قايدي لاعب اتحاد كلباء ومنتخب إيران، وعلي مدن صانع ألعاب عجمان ومنتخب البحرين، إضافة إلى عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان ومنتخب أوزبكستان. فيما ضمت قوائم منتخبات «القارة السمراء»، الرباعي أبوبكر كمارا لاعب الجزيرة ومنتخب موريتانيا، يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس ومنتخب مالي، وآرون تيشيبولا لاعب حتا ومنتخب الكونجو، وإديلسون بورجيس مدافع البطائح ومنتخب الرأس الأخضر.
    وتصدر مهدي قايدي لاعب وسط منتخب إيران ونجم اتحاد كلباء المنتقل من شباب الأهلي في الموسم الحالي، الواجهة على صعيد أجانب دورينا الدوليين، بعدما سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مباراة الجولة الأولى أمام فلسطين 4-1، الأحد الماضي على استاد المدينة التعليمية في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا.

 


  • وشهدت المباراة التي جمعت كوريا الجنوبية والبحرين 3-1 الاثنين الماضي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا، المواجهة الأولى لـ «سفراء دورينا»، بعدما شارك بارك يونج وو لاعب «محاربي التايجوك»، والعين ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده قبل استبداله في الدقيقة 82، فيما ضمت تشكيلة «الأحمر البحريني» علي مدن لاعب عجمان، والذي شارك بدوره أساسياً لـ 82 دقيقة، وتلقى الثنائي بارك ومدن بطاقة صفراء في أول مباراة.
    واكتفى عبدالله عبدلاييف لاعب منتخب أوزبكستان ونادي خورفكان بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة منتخب بلاده الأولى أمام سوريا 0-0 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، فيما شارك عمر خربين مهاجم «نسور قاسيون» ولاعب الوحدة بديلاً لمدة 20 دقيقة في الشوط الثاني للمباراة ذاتها. وعلى النقيض من المشاركة الإيجابية في الجولة الأولى في دور المجموعات لـ «كأس آسيا»، بدا ظهور «أجانب دورينا» مخيباً للآمال في «أمم أفريقيا»، والذي اقتصر على 28 دقيقة فقط لأبوبكر كمارا مهاجم منتخب موريتانيا ولاعب الجزيرة، في مباراة «المرابطين» أمام بوركينا فاسو 0-1 الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولي للمجموعة الرابعة.
    وعلى غرار مشاركته المحلية مع «فخر أبوظبي»، والتي اقتصرت على 20 دقيقة في المواجهة أمام الوحدة 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، اكتفى المهاجم صاحب الـ 28 عاماً، بلعب 28 دقيقة في مباراة بوركينا فاسو قبل خروجه مصاباً. 
    في المقابل، جمعت «دكة البدلاء» في مباريات الجولة الأولى الثلاثي يوسف نياكاتي مهاجم منتخب مالي وبني ياس، وإديلسون بورجيس مدافع منتخب الرأس الأخضر ولاعب البطائح، وآرون تيشيبولا لاعب منتخب الكونغو وحتا.
    وحقق منتخب مالي الفوز على جنوب أفريقيا 2-0 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، فيما فجر منتخب الرأس الأخضر المفاجأة بفوزه على غانا بنتيجة 2-1، في المجموعة الثانية، وتعادل منتخب الكونجو الديمقراطية مع نظيره زامبيا 1-1 في المجموعة السادسة.

 

 

أخبار ذات صلة
كوريا والأردن.. «الرابح الأكبر»!
24 نزالاً في النسختين الدولية والعربية لـ «محاربي الإمارات»


دقائق اللعب في «الجولة الأولى» لأجانب دورينا


كأس آسيا
82: بارك يونج وو لاعب منتخب كوريا الجنوبية ونادي العين
82: علي مدن لاعب منتخب البحرين ونادي عجمان
46: مهدي قايدي لاعب منتخب إيران ونادي اتحاد كلباء «أساسي وسجل هدفاً»
20 دقيقة: عمر خربين لاعب منتخب سوريا ونادي الوحدة «بديل»
0: عبدالله عبدلاييف لاعب منتخب أوزبكستان ونادي خورفكان «على الدكة»

كأس أفريقيا


28: أبوبكر كمارا لاعب منتخب موريتانيا ونادي الجزيرة «خرج للإصابة»
0: يوسف نياكاتي مهاجم منتخب مالي ونادي بني ياس «على الدكة»
0: إديلسون بورجيس مدافع منتخب الرأس الأخضر ولاعب البطائح «على الدكة»
0: آرون تيشيبولا لاعب منتخب الكونجو ونادي حتا «على الدكة»

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كأس أمم آسيا
كأس أمم أفريقيا
قطر
كوت ديفوار
العين
الوحدة
عجمان
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بسقوط أمطار غدا
اليوم 18:13
نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر
الترفيه
أرنولد شوارزينغر "يفلت" من السلطات الألمانية
اليوم 18:06
إصابة صلاح.. هناك شيء ما!
الرياضة
إصابة صلاح.. هناك شيء ما!
اليوم 17:54
كوريا والأردن.. «الرابح الأكبر»!
الرياضة
كوريا والأردن.. «الرابح الأكبر»!
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©