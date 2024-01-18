«دبي البحري» ينقل «الشراع الحديث» إلى المدارس

دبي (الاتحاد)



طرق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باب المدارس التعليمية، للتعريف بالرياضات البحرية والفعاليات التي ينظمها ويحتضنها ونشاطه المختص في الأكاديميات عبر الشراع الحديث.

وأنجز النادي برنامجاً تعريفياً ضمن زيارات دورية مرتقبة إلى المدارس التعليمية في دبي استهلها في المحطة الأولى بمدرسة ساوث فيو دبي التي شهدت وعلى مدار يومين اثنين، جرعات مكثفة شارك فيها 450 طالباً وطالبة، وقائد المدربين في النادي، يوسف خالد البستكي لاعب النادي السابق، في رياضة الشراع الحديث.

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، على متابعة البرنامج في مقر المدرسة، حيث تسلم درعاً تكريمياً من ديفيد فلينت المالك، ومدير مدرسة ساوث فيو دبي، تقديراً لهذه المبادرة حيث أكد الأخير أنهم سعداء للغاية بالتعاون مع النادي، وفتح آفاق ارحب للتعاون مستقبلاً.

وذكر البستكي أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة، حيث تم التعريف بإرث وتاريخ الإمارات المرتبط بحياة البحر الذي مصدر الخير والرزق الوفير، وتسليط الضوء على دور النادي في إحياء الموروث الشعبي، من خلال السباقات البحرية التي تجسد صور الماضي.

وأضاف أن الزيارات والمبادرات تأتي في إطار جهود مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، لتعزيز مفهوم الرياضات البحرية، وزيادة قاعدة الممارسين، عبر اكتشاف المواهب، وتوفير فرص التعليم والتدريب المتخصص.

وأصطحب وفد النادي خلال الزيارة القوارب الخاصة برياضة الشراع الحديث، حيث قام الطلاب والطالبات بالتعرف على فئاتها وأجزاء القارب وطرق الإبحار نظرياً من المدرب البستكي، وعرض أفلام تعليم مهارات التدريب ومشاركات الصغار والبراعم.

وتلقى وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، رغبة عدد من الطلاب وشعبة الرياضة في مدرسة ساوث فيو دبي، للانضمام مستقبلاً لأية برامج أو دورات تدريبية ينظمها النادي لاكتشاف المواهب والمشاركة ضمن فرق النادي في مختلف المنافسات، خاصة الشراع الحديث.