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الرياضة

306 لاعبين في دولية الفجيرة للقدرة الشطرنجية

306 لاعبين في دولية الفجيرة للقدرة الشطرنجية
18 يناير 2024 13:54

 
الفجيرة (الاتحاد) 


أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية التي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اكتمال التجهيزات الفنية والإدارية، استعداداً لانطلاق المنافسات يوم السبت على مدار يومين، بمشاركة 306 لاعبين ولاعبة من 40 جنسية، من بينهم 117 لاعباً ولاعبة من الإمارات، وهو ما يعد رقماً قياسياً للبطولة على مستوى الشرق الأوسط.
ويبرز من اللاعبين المواطنين عمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، في الفئة الأولى، بينما يشارك في الفئة الثانية روضة السركال، وحمد بدر، وسعود جابر، وخليفة عيسى وسيف أحمد، وزايد سلطان، وراشد حسين الحمادي، ومحمد يوسف آل علي، وعامر سعيد اليليلي، وعنود عيسى وعهود عيسى. 

 

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وأكد الدكتور عبدالله آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، رئيس مجلس إدارة النادي، أن العدد الكبير المشارك للمرة الأولى، يعكس مكانة الفجيرة لدى لعبة الأذكياء، والتي أصبحت إحدى أهم مدن العالم الشطرنجية، ويترجم دقة الخطط الاستراتيجية لإدارة النادي في نشر ثقافة ممارسة رياضة الشطرنج، وبما يسهم في نمو السياحة الشطرنجية في الفجيرة، مشيراً إلى أنه تم رصد 130 ألف درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى.
وأضاف أن جميع الاستعدادات اكتملت للحدث الدولي، ونسعى للخروج به بالشكل الذي يليق بدولة الإمارات والفجيرة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة، ولدينا خبرات إدارية وفنية محترفة، وهناك جهد كبير من اللجان للوصول إلى أعلى درجات التنظيم، خاصة مع بدء وصول اللاعبين المشاركين من خارج الدولة.

الإمارات
الفجيرة
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