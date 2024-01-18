أصداء عالمية لإطلاق «طواف الإمارات 2024»



مراد المصري (أبوظبي)



حظي إعلان مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل طواف الإمارات للدراجات لنسختي السيدات والرجال 2024، بأصداء عالمية واسعة التي أفردت تقارير موسعة بالنظر للمكانة التي أصبح يحتلها الحدث على صعيد مشاركة أقوى الأبطال العالميين، والاهتمام الجماهيري بالمتابعة المكثفة عبر شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول.

واستعرضت صحيفة «ماركا» الأكثر انتشاراً في إسبانيا، تفاصيل الإعلان، حيث يقام طواف السيدات من 8 إلى 11 من فبراير المقبل، وطواف الرجال من 19 إلى 25 من الشهر نفسه.

وركزت «ماركا» على البداية مع طواف السيدات، بعنوان «الصحراء العربية تبحث عن ملكة جديدة»، كما نشرت جميع تفاصيل مسارات الطواف الذي يمر في مختلف مناطق الدولة، وتحديداً في أبوظبي.

وأبرز موقع «جلوبال سايكلنج نيتوورك» المرموق عالمياً على صعيد تغطية منافسات الدراجات الهوائية، اختيار قمة جبل حفيت موقعاً لختام سباق الرجال الذي يُسدل الستار على كل من طواف الإمارات للسيدات والرجال.

وتصدر الطواف التقارير في صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الأشهر في إيطاليا وأوروبا، التي أبرزت عودة الطواف للساحة العالمية بقوة مرة أخرى، وأكدت على أنه بات يحظى بشعبية واسعة واهتمام من عشاق الدراجات الهوائية، بوصفه أحد أبرز السباقات في منطقة الشرق الأوسط والعالم في الوقت الحالي.

وفي تقرير الموقع، وصف طواف الإمارات، قائلاً: «سرعان ما أثبت طواف الإمارات مكانته، باعتباره السباق الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، وهو السباق الوحيد في المنطقة الذي يشمل منافسات الرجال والسيدات، ورغم أنه انطلق بشكل حديث نسبياً، إلا أنه لامع والمنافسة على الفوز فيه شديدة للغاية».

واستعرض موقع «إندورانس» البريطاني الشهير في رياضات الدراجات الهوائية، الإعلان الجديد مرفقاً التفاصيل كافة حول المسارات والقمصان التي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي، وأبرز التقرير بصورة للمتسابقين خلال عبورهم أمام «جامع الشيخ زايد الكبير» الذي يعتبر من المعالم التي تتسابق وكالات الأنباء العالمية على التقاط الصور التذكارية له، بالنظر إلى روعة التصميم وعكسه الصورة الحضارية الممزوجة بعبق الإرث الإماراتي المتميز.