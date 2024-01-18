«الظنة» وجهة «الفارس» في توقف «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



اختارت إدارة نادي الظفرة مدينة الظنة وجهةً لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب فريق الشباب تحت 21 عاماً، إضافة إلى فريق كرة السلة بالنادي، ويستمر المعسكر المقام بالمجمع الترفيهي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في إطار شراكتها المجتمعية مع النادي، والذي انطلق الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأنهى «الفارس» الذي يغيب عن مباريات «الجولة 17» من «دوري الدرجة الأولى» والمقررة غداً، مشواره في الدور الأول في دوري الهواة، بفوز ثمين على حساب ضيفه جلف أف سي بهدف متأخر للهداف أفوبي في الدقيقة 95 ضمن «الجولة 16».

ورفع الظفرة رصيده إلى 31 نقطة، في «الوصافة»، بالتساوي مع منافسه دبا الحصن الفائز بدوره على يونايتد 2-1، ويملك الحصن في رصيده مباراة أخيرة في الجولة 17 «ختام الدور الأول».