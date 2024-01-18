هندرسون ينتقل إلى أياكس

الرياض (أ ف ب)



يترك جوردان هندرسون، لاعب الوسط الدولي الإنجليزي، نادي الاتفاق السعودي، بعد نصف موسم من صفقة انتقاله، للانضمام إلى أياكس أمستردام الهولندي، بحسب ما كشف مصدر سعودي.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات «جاء هندرسون متأخراً في اليوم الأول من معسكر أبوظبي، تدرّب لفترة يومين، غاب بعدها عن التمارين متجهاً إلى دبي لخوض الفحوص الطبية مع أياكس، وبرّر اللاعب رغبته بالرحيل، بطلب مدرب المنتخب الإنجليزي «جاريث ساوثجيت، انتقاله إلى ناد أوروبي، حتى يتمكن من حجز مكان في تشكيلته للمشاركة في كأس أوروبا» المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وبات هندرسون «33 عاماً» أوّل نجم يغادر الدوري السعودي، بعد ثورة التعاقدات التي أبرمتها مجموعة من الأندية هذا الموسم، على غرار البرازيلي نيمار، والفرنسي كريم بنزيمة، وسبقها تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتصف الموسم الماضي.

وجاءت صفقة قائد المنتخب الإنجليزي إلى الاتفاق، ثامن الدوري السعودي راهناً، والذي يشرف عليه الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعد حمله ألوان ليفربول منذ 2011 وإحرازه معه ثمانية ألقاب، من بينها الدوري الإنجليزي «2020»، ودوري أبطال أوروبا «2019».

وفقاً لتقارير صحفية، تقاضى هندرسون 700 ألف جنيه إسترليني «881 ألف دولار» أسبوعياً مع الاتفاق، بعقدٍ يمتدّ حتّى ثلاثة أعوام.

وبعد 19 مرحلة على انطلاق الدوري السعودي، لم يجمع الاتفاق سوى 25 نقطة، بفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدّر.

وهناك بعض الفرق الأخرى مثل التعاون، ضمك والفتح، حقّقت نتائج أفضل من الاتفاق، على الرغم من أن سوق انتقالاتها لم يكن بنفس ضخامة تعاقدات فريق مدينة الدمام.