اليابان والعراق.. «قمة الرابعة»

الدوحة (أ ف ب)

يصطدم العراق بطل 2007 بـ «ساموراي» اليابان المتوّجين أربع مرات، والمرشحين الأوفر حظاً لإحراز كأس آسيا في كرة القدم، الجمعة، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في قمة المجموعة الرابعة، بعد حصدهما النقاط في الجولة الأولى.

وتغلّبت اليابان، حاملة ألقاب 1992، 2000، 2004 و2011، على فيتنام 4-2، لكنها مرّت بفترة حرجة خلال المباراة، عندما تخلّفت أمامها 1-2 منتصف الشوط الأول، قبل أن تستعيد توازنها، وتسجل هدفين في الوقت البدل عن ضائع منه، ثم تضيف هدفاً في الشوط الثاني.

أما العراق فهزم إندونيسيا 3-1، ما يعني أن فوز أحدهما يضمن له حسابياً التأهل إلى دور الـ16، ويتأهل إلى الدور الثاني بطل ووصيف المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتشير الإحصائيات إلى ثمانية انتصارات لليابان في 11 مباراة حقق فيها العراق الفوز مرة واحدة عام 1982 في دورة الألعاب الآسيوية، بالإضافة إلى تعادلين.

ويخشى مسؤولو البعثة العراقية أن تنعكس مشكلة لاعب وسط ساندفيورد النرويجي دانيلو السعيد على مسار المنتخب، إثر مغادرته مقر إقامته عائداً إلى النروج، احتجاجاً على تصريحات أطلقها المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، رداً على أسباب عدم مشاركة صاحب أكبر قيمة سوقية في ضمن قائمة «أسود الرافدين» وجلوسه على المدرجات.

قال كاساس بعد المباراة الأولى «لا تهمّني القيمة السوقية لأي لاعب، ولا يهمّني اسم أي لاعب بل جاهزيته»، ما أثار حفيظة السعيد الذي طالب من إدارة الوفد في اليوم التالي تسليمه جواز سفره للعودة إلى النرويج.

وضمن المجموعة عينها، تلتقي فيتنام وإندونيسيا على استاد عبدالله بن خليفة، وقياساً بأداء المنتخبين في الجولة الأولى وبالإجمال، فإن كفة المنتخب الفيتنامي هي الأرجح للخروج بنقاط المباراة، وإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني.

ويشرف على تدريب فيتنام الفرنسي الفرنسي فيليب تروسييه الخبير في الكرة الآسيوية، بعد أن درّب منتخب اليابان خلال كأس آسيا عام 2000 في لبنان، عندما أحرز اللقب، ثم في مونديال 2002، عندما قاده إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، كما أشرف على منتخب قطر، وعلى أندية صينية عدة.

وفي المجموعة الثالثة، تبدو إيران مرشحة فوق العادة لتحقيق فوزها الثاني على هونج كونج المغمورة على استاد خليفة الدولي وضمان التأهل، بعد فوزها على فلسطين 4-1، وتتطلّع بطلة القارة ثلاث مرات آخرها عام 1976، لحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي للمرة الثامنة توالياً.