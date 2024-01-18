ختام دورتي الكيك بوكسينج للمدربين والحكام



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت بنجاحات كبيرة ومكتسبات مهمة دورتي الكيك بوكسينج التأهيلية للمدربين والحكام، التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، على مدار يومين، في فندق هوليدي آن فيستفال سيتي بدبي، في إطار خطط الاتحاد وبرامجه الطموحة لتأهيل ودعم الكوادر التدريبية والتحكيمية بالخبرات العالمية المتقدمة.

وأقيمت الدورتان تحت إشراف محاضرين معتمدين من الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج «الواكو»، وشهدت استعراض اللوائح الفنية والتحكيمية لبطولات الكيك بوكسينج، وفق معايير الاتحاد الدولي بجانب التطبيقات العملية التي أكدت مدى تفاعل المدربين والحكام مع برامج الاتحاد وخططه التطويرية والتأهيلية، وسعيه المتواصل للارتقاء برياضة الكيك بوكسينج.

وشهدت دورة المدربين مشاركة 142 مدرباً بجانب 92 حكماً في دورة الحكام التي أقامها الاتحاد، بالتزامن مع تنظيم منافسات بطولة الكيك بوكسينج التي تشهد مشاركة 412 لاعباً من 40 نادياً.

من جهته قال فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: سعداء بالمشاركة الكبيرة والتفاعل المميز الذي حققته دورتي المدربين والحكام التأهيلية في الكيك بوكسينج، انطلاقاً من حرص الاتحاد لرفد الكوادر الفنية بالخبرات والتجارب العالمية، تحت إشراف محاضرين وخبراء من الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، تمهيداً لإدارة نزالات البطولة والإشراف التحكيمي عليها».

وأضاف: «إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير الجودة في برامجه ومسابقاته المتنوعة على مدار العام، إيماناً بأهمية ودور البرامج المتطورة في دعم مسيرة التفوق للعبة وتعزيز نجاحاتها، في ظل انعكاسها المباشر على الأندية واللاعبين، مشيداً بالمشاركة الكبيرة للمدربين والحكام، وتجاوبهم في التفاعل مع برامج الاتحاد، متوجهاً بالشكر للمحاضرين في الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، ودورهم في إثراء برنامج الدورة.