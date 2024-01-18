سوسيداد يتعاقد مع «المقنع»!



مدريد (أ ف ب)



أعلن ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم السورينامي شيرالدو بيكر، قادماً من أونيون برلين الألماني.

وقال سوسيداد الذي يحتل المركز السادس في الدوري بـ32 نقطة بعد 20 مرحلة، في بيان «توصّل النادي إلى اتفاقٍ مع اللاعب السورينامي حتّى نهاية موسم 2025-2026»، مقدّماً صفقته الجديدة بطلاً خارقاً «سبايدرمان»، في إشارةٍ إلى ارتداء اللاعب قناعه في احتفاله بالأهداف.

اللاعب البالغ 28 عاماً، قادر على اللعب في أكثر من مركز هجوميّ، وقد سجّل 11 هدفاً في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، وساعد أونيون برلين في التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وبات بيكر أوّل لاعب يُسجّل للنادي ضمن البطولة القاريّة، بعد تسجيله هدفين في مرمى سلافيا براغ التشيكي في المباراة التي انتهت بالفوز 3-1 في 16 سبتمبر ضمن دور المجموعات.

ويعوّض بيكر المهاجم الفرنسي محمد علي شو، الذي انتقل إلى نيس مطلع الشهر الحالي.