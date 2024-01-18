السيتي يعرض الكؤوس الخمسة الكبرى في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



يعرض «تحدي السيتي» التجربة التفاعلية التي أطلقها مانشستر سيتي مؤخراً في ياس مول، أبوظبي، الكؤوس الخمسة التي حققها النادي في الموسم الماضي، وتكون متاحة للعرض يومي السبت والأحد من الساعة الواحدة ظهراً إلى الرابعة مساءً، ويوم الاثنين من الساعة الواحدة ظهراً إلى السادسة مساءً، حيث يشهد الحدث عرض جوائز الألقاب الخمسة المذهلة التي أحرزها «السيتي» في عام 2023، وتشمل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية ليشاهدها مشجعو النادي في المنطقة.

ويأتي حدث الأسبوع تبعاً للجولة الرسمية لكؤوس النادي التي وصلت إلى الإمارات في أكتوبر الماضي، وتكون المرة الأولى التي يشاهد فيها المشجعون في الإمارات كأس العالم للأندية، إلى جانب الجوائز الأربعة الأخرى التي أحرزها «السيتي» عام 2023.

وإلى جانب مجموعة الجوائز الرائعة التي أحرزها النادي الإنجليزي، يمكن للمشجعين أيضاً استكشاف «تحدي السيتي» الذي يمثل وجهة تفاعلية ومبتكرة في ياس مول، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والتحديات الجذابة والغامرة والممتعة، وصُممت كلها لاختبار المهارات البدنية والذهنية للزائرين، إلى جانب زيارة متجر النادي الذي تديره علامة بوما الرياضية.

يقدم «تحدي السيتي» تجربة لا تُنسى في بيئة فريدة مستوحاة من الملعب الخاص بالنادي، استاد الاتحاد، حيث يمكن للجماهير أيضاً التعرف على تاريخ النادي والاستمتاع بالعديد من التحديات التفاعلية، التي تتيح الفرصة للتعرف على الأجواء التي يعيشها لاعبو الفريق في النادي.

وقالت نوريا تاري، الرئيس التنفيذي للتسويق وتجربة المشجعين في مجموعة السيتي لكرة القدم: «يبقى عام 2023 في ذاكرة مشجعي «السيتي»، ولن ينسوه على الإطلاق، وبفضل العديد من اللحظات التاريخية التي شهدها النادي، يسعدنا أن نكون قادرين على مشاركة هذا النجاح مع مشجعينا هنا في الإمارات، ومن ضمنها الفوز مؤخراً بكأس العالم للأندية، حيث يعرض النادي الكأس للمرة الأولى في المنطقة».

وأضافت: «نأمل أن يستمتع مشجعونا بهذه الفرصة التي تتيح لهم مشاهدة الكؤوس الخمس الكبرى عن قرب، بالإضافة إلى زيارة «تحدي السيتي» الوجهة التفاعلية الجديدة».