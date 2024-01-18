مدرب دورتموند يتغزل في سانشو



برلين (أ ف ب)



رأى إدين ترزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن الجناح الإنجليزي جايدون سانشو العائد إلى النادي كان في حالة «متميّزة»، على الرغم من أنه لم يلعب منذ أغسطس 2023.

وعاد سانشو إلى دورتموند بالإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي حتّى نهاية الموسم، بعد أقل من ثلاثة أعوامٍ على انتقاله إلى «الشياطين الحمر» مقابل 93 مليون دولار.

استُبعد سانشو (23 عاماً) عن يونايتد لمعظم الموسم منذ بدايته ووجد نفسه منذ أربعة أشهر خارج الفريق الأول، واكتفى بالتمارين مع فريق الشباب.

وفي مشاركته الأولى، صنع سانشو هدفاً لماركو رويز، بعد دخوله بديلاً خلال المواجهة التي فاز فيها فريقه على دارمشتات 3-0 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

وقال ترزيتش قبل مواجهة كولن السبت، إن الفحوص أظهرت أن سانشو والظهير الأيمن الدولي الهولندي إيان ماتسن، القادم من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم، كانا بحالةٍ بدنيةٍ ممتازة.

وأضاف «صحيحٌ أن جايدن وصل إلى هنا بحالةٍ جيّدة، لكننا نعرف أيضاً كيف مرّت الأسابيع والأشهر الماضية عليه».

وتابع «سعداء بكل حصة تمرينية وهو سعيد بعودته إلى أرض الملعب وقد قدّم أداءً حسناً هذا الأسبوع».

وأردف «لقد فحصناه وإيان الثلاثاء لنحصل على النتائج وكانت نتائجهما متميّزة، ونحن سعداء بذلك».

ورفض ترزيتش أن يكشف ما إذا كان يعتمد على سانشو، الذي سجّل 50 هدفاً وصنع 64 تمريرة حاسمة في 138 مباراة مع دورتموند خلال فترته الأولى، بشكلٍ أساسي.

ويحتل دورتموند المركز الخامس، خلف لايبزج الرابع الذي يلعب مع باير ليفركوزن المتصدّر بثلاث نقاط.